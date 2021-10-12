Mang kiến ba khoang so sánh với sinh mạng 15 con chó, tình tin đồn Nhật Kim Anh bị dân mạng 'soi', phản ứng cựu thành viên HKT gây chú ý

Hậu trường 12/10/2021 09:36

Màn phát biểu của tình tin đồn Nhật Kim Anh đang gây xôn xao MXH.

Nhật Kim Anh và TiTi (thành viên nhóm nhạc HKT) là cặp đôi chị em từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò trong showbiz Việt. Sau nhiều lần im lặng cuối cùng nữ diễn viên cũng lên tiếng xác nhận về mối quan hệ hiện tại với ca sĩ TiTi.

Nhat Kim Anh
Cựu thành viên HKT

Mới đây, cựu thành viên nhóm HKT một thời gây chú ý khi có phát ngôn trên MXH. Cụ thể, anh viết: "Kiến ba khoang đầy nhà mình còn nâng niu chỉ đuổi, muỗi chích sốt rét vẫn phủi đuổi đi mà không sát sinh. Sao 15 sinh mạng lớn hơn kiến và muỗi lại như thế, hic... Lòng người".

Ngay lập tức, dân mạng tràn vào phản ứng. Đa số cho rằng bài đăng có phần hơi nói quá sự việc.

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Mang kiến ba khoang so sánh với sinh mạng 15 con chó, tình tin đồn Nhật Kim Anh bị dân mạng 'soi', phản ứng cựu thành viên HKT gây chú ý - Ảnh 3

Màn phát biểu mới nhất của anh nhận phản ứng từ dân mạng

Trước đó, Nhật Kim Anh đã lên tiếng hiếm hoi chia sẻ với báo chí về vấn đề này. Trả lời báo chí, nữ ca sĩ nói: "Tôi mệt mỏi vì tin đồn hẹn hò thời gian qua. Tôi xem TiTi như em trai. Chúng tôi hợp nhau về tính cách nên thân thiết và gắn bó là lẽ thường. Ban đầu, tôi còn cố gắng lên tiếng giải thích nhưng giờ để mặc, ai muốn nghĩ sao cứ nghĩ. Giữa cả hai không có gì phức tạp như nhiều người suy diễn".

Bên cạnh đó, giọng ca Sóng gió đời em cũng phủ nhận hình xăm trên ngực TiTi là chân dung của mình, cô cho biết đã từng hỏi nam ca sĩ và được biết đó là hình nữ thần tình yêu ở Hy Lạp chứ không phải cô. Vấn đề này trước đây nhân vật chính cũng đã làm rõ dưới bài đăng.

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Gân đây, MXH xôn xôn về tình tin đồn của Nhật Kim Anh là cựu thành viên HKT

Không chỉ đính chính mối quan hệ với TiTi, Nhật Kim Anh cũng bày tỏ quan điểm về chuyện tình cảm. Nữ ca sĩ cho biết thời gian qua cô tập trung phát triển kinh doanh và theo đuổi vụ kiện giành quyền nuôi con. Đến hiện tại, Nhật Kim Anh chưa nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa dù có nhiều người để ý, tỏ tình.

Ảnh: Tổng hợp

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