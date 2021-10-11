Nhật Kim Anh từng bị 'biến' thành 'tiểu tam', uất ức muốn đâm đầu vào xe tải tự tử

Hậu trường 11/10/2021 14:47

Trong phần phỏng vấn về vai diễn mới nhất của mình, Nhật Kim Anh bất ngờ tiết lộ nhân vật trong phim khá giống với câu chuyện cuộc đời của cô nàng.

Sau thành công của nhân vật Thị Bình trong bộ phim truyền hình đình đám Tiếng Sét Trong Mưa, nữ diễn viên Nhật Kim Anh đã một lần nữa trở lại với dòng phim xưa cùng vai diễn nặng ký trong Lưới Trời. Theo chia sẻ mới nhất của mình, nữ diễn viên tiết lộ rằng nhân vật trong phim khá giống với câu chuyện trong quá khứ mà nữ diễn viên đã từng trải qua.

Nữ diễn viên bộc bạch rằng nhân vật Hạnh trong bộ phim này là một cô gái chân quê, cơ may gặp gỡ thiếu gia, đau khổ trong tình yêu vì định kiến sang hèn,... Khi có bầu rồi mới nhận ra mình là người thứ 3, bị người mình yêu đẩy vào bi kịch kéo dài mãi đến lúc về già. 

Nhật Kim Anh từng bị 'biến' thành 'tiểu tam', uất ức muốn đâm đầu vào xe tải tự tử - Ảnh 1Nhật Kim Anh từng bị 'biến' thành 'tiểu tam', uất ức muốn đâm đầu vào xe tải tự tử - Ảnh 2
Tạo hình của Nhật Kim Anh trong phim mới - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên giãi bày khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và cảm thông: "Không ai hiểu cho nhân vật Hạnh bằng tôi. Bởi tôi từng trải qua mối tình đầu đau đớn, bị chính người yêu biến mình thành người thứ ba mà không hay biết. Chuyện đã qua rất lâu nhưng đến nay tôi mới dám kể và một lần nữa đối mặt vì đó là cơn ác mộng kinh hoàng. Đối phương giấu mình chuyện người ta có vợ có con. Anh ấy ích kỷ biến tôi thành người thứ ba mà không nghĩ đến cảm nhận, tâm trạng của tôi sẽ ra sao".

Nhật Kim Anh từng bị 'biến' thành 'tiểu tam', uất ức muốn đâm đầu vào xe tải tự tử - Ảnh 3
Câu chuyện chính là cơn ác mộng kinh hoàng trong cuộc đời của cô - Ảnh: FBNV
Nhật Kim Anh từng bị 'biến' thành 'tiểu tam', uất ức muốn đâm đầu vào xe tải tự tử - Ảnh 4
Khi biết được mình là kẻ thứ ba, nữ diễn viên vô cùng uất ức - Ảnh: FBNV

Sau khi biết được mình là kẻ thứ ba, cô vô cùng uất ức và tức giận. Cô nàng cho hay: "Đến khi tôi phát hiện ra sự thật, tôi chỉ muốn đâm đầu vào xe tải. Nếu không yêu sẽ khác, đằng này mình yêu thật lòng và là mối tình đầu của mình thì đau lắm chứ. Tôi quyết chia tay ngay lập tức vì quá tổn thương, quá tức giận. Lúc đầu phẫn nộ vì bị lừa gạt, sau đó là không còn niềm tin".

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