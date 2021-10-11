Nghẹn ngào 'tổ ấm nhỏ' của con gái ruột Phi Nhung đầu đội tang, mắt bần thần đứng trước di ảnh của mẹ

Wendy Phạm đầu đội tang, thất thần và đôi mắt nay đã sưng húp gây xót xa. Đồng thời, chồng và con trai của cô cũng đã đeo tang trắng khiến không khí tại tang lễ thêm phần bi thương.

Vào sớm ngày 10/10 (giờ Việt Nam), tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung được đích thân danh hài Việt Hương đưa về Mỹ. Tại sân bay Los Angeles, khoảnh khắc Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung oà khóc khi "đoàn tụ" với mẹ khiến nhiều người không khỏi đau xót và rưng rưng nước mắt. Tại sân bay, mọi người cũng đổ dồn sự chú ý vào "tổ ấm nhỏ" của Wendy Phạm. Được biết, con gái của cố ca sĩ Phi Nhung đã lập gia đình, có chồng và 2 con, chồng của cô hiện đang làm y tá. Anh là người gốc Việt nhưng sinh ra ở Mỹ, mối quan hệ giữa chàng rể với cố ca sĩ Phi Nhung rất tốt đẹp. Wendy Phạm cũng vừa hạ sinh nhóc tỳ thứ hai vào tháng 1/2021.

Danh hài Việt Hương đưa tro cốt nữ ca sĩ về Mỹ - Ảnh: FBNV Từ khi mẹ mất, Wendy Phạm đầu đội tang, thất thần và đôi mắt nay đã sưng húp gây xót xa. Bên cạnh đó, chồng và con trai của Wendy Phạm cũng đã đeo tang trắng khiến không khí tại tang lễ thêm phần bi thương. Trên trang cá nhân của mình, Wendy Phạm đã đăng tải hình ảnh gia đình 3 người đứng bên bàn thờ mẹ. Cô chia sẻ: "Mẹ ơi! Mẹ đã về với tụi con rồi".

Bàn thờ của nữ nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV Wendy Phạm đội tang, hình ảnh cháu ngoại bên bàn thờ cố ca sĩ gây xúc động - Ảnh: FBNV Gia đình nhỏ Wendy lặng người bên bàn thờ mẹ - Ảnh: FBNV Hiện tại, chồng và con trai chính là nguồn động viên, ôm cô an ủi từ sau khi mẹ mất. Không chỉ bạn bè, giới nghệ sĩ mà cả những người hâm mộ đều để lại nhiều bình luận an ủi, mong cô cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Theo cáo phó, lễ tang Phi Nhung tại Mỹ sẽ được diễn ra vào ngày 12/10/2021 (giờ Mỹ) tại chùa Huệ Quang. Chương trình tang lễ bắt đầu từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối. Tang lễ không nhận hoa viếng mà thay vào đó, số tiền mua hoa sẽ được gửi vào quỹ từ thiện Phi Nhung - Wendy Phạm để tiếp tục những chương trình thiện nguyện còn đang dang dở của cố nghệ sĩ.

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