Nghẹn ngào 'tổ ấm nhỏ' của con gái ruột Phi Nhung đầu đội tang, mắt bần thần đứng trước di ảnh của mẹ

Hậu trường 11/10/2021 12:11

Wendy Phạm đầu đội tang, thất thần và đôi mắt nay đã sưng húp gây xót xa. Đồng thời, chồng và con trai của cô cũng đã đeo tang trắng khiến không khí tại tang lễ thêm phần bi thương.

Vào sớm ngày 10/10 (giờ Việt Nam), tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung được đích thân danh hài Việt Hương đưa về Mỹ. Tại sân bay Los Angeles, khoảnh khắc Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung oà khóc khi "đoàn tụ" với mẹ khiến nhiều người không khỏi đau xót và rưng rưng nước mắt.

Tại sân bay, mọi người cũng đổ dồn sự chú ý vào "tổ ấm nhỏ" của Wendy Phạm. Được biết, con gái của cố ca sĩ Phi Nhung đã lập gia đình, có chồng và 2 con, chồng của cô hiện đang làm y tá. Anh là người gốc Việt nhưng sinh ra ở Mỹ, mối quan hệ giữa chàng rể với cố ca sĩ Phi Nhung rất tốt đẹp. Wendy Phạm cũng vừa hạ sinh nhóc tỳ thứ hai vào tháng 1/2021. 

co nghe si phi nhung
Danh hài Việt Hương đưa tro cốt nữ ca sĩ về Mỹ - Ảnh: FBNV

Từ khi mẹ mất, Wendy Phạm đầu đội tang, thất thần và đôi mắt nay đã sưng húp gây xót xa. Bên cạnh đó, chồng và con trai của Wendy Phạm cũng đã đeo tang trắng khiến không khí tại tang lễ thêm phần bi thương. Trên trang cá nhân của mình, Wendy Phạm đã đăng tải hình ảnh gia đình 3 người đứng bên bàn thờ mẹ. Cô chia sẻ: "Mẹ ơi! Mẹ đã về với tụi con rồi".

co nghe si phi nhung 1
Bàn thờ của nữ nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV
co nghe si phi nhung 2
 Wendy Phạm đội tang, hình ảnh cháu ngoại bên bàn thờ cố ca sĩ gây xúc động - Ảnh: FBNV
co nghe si phi nhung 3
Gia đình nhỏ Wendy lặng người bên bàn thờ mẹ - Ảnh: FBNV

Hiện tại, chồng và con trai chính là nguồn động viên, ôm cô an ủi từ sau khi mẹ mất. Không chỉ bạn bè, giới nghệ sĩ mà cả những người hâm mộ đều để lại nhiều bình luận an ủi, mong cô cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Theo cáo phó, lễ tang Phi Nhung tại Mỹ sẽ được diễn ra vào ngày 12/10/2021 (giờ Mỹ) tại chùa Huệ Quang. Chương trình tang lễ bắt đầu từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối. Tang lễ không nhận hoa viếng mà thay vào đó, số tiền mua hoa sẽ được gửi vào quỹ từ thiện Phi Nhung - Wendy Phạm để tiếp tục những chương trình thiện nguyện còn đang dang dở của cố nghệ sĩ.

Em trai ruột của Phi Nhung ngậm ngùi tiễn đưa chị, muốn làm một điều nhưng 'bất lực mất rồi'

Em trai ruột của Phi Nhung ngậm ngùi tiễn đưa chị, muốn làm một điều nhưng 'bất lực mất rồi'

Trên trang cá nhân, anh Tommy nghẹn ngào dành lời tiễn biệt chị gái Phi Nhung đầy xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   Wendy Phạm cố nghệ sĩ Phi Nhung Tang lễ Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 4 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 1 giờ 58 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 2 giờ 4 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36