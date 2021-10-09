Em trai ruột của Phi Nhung ngậm ngùi tiễn đưa chị, muốn làm một điều nhưng 'bất lực mất rồi'

Trên trang cá nhân, anh Tommy nghẹn ngào dành lời tiễn biệt chị gái Phi Nhung đầy xúc động.

Tommy là em trai ruột được cố ca sĩ Phi Nhung chăm sóc, nuôi nấng từ bé. Sau khi mẹ mất, Phi Nhung trở thành chỗ dựa tinh thần cho các em. Ngay khi nghe tin nữ ca sĩ rời cõi tạm, người em trai này đã vô cùng suy sụp, vẫn không tin đó là sự thật. Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, em trai ruột của nữ ca sĩ đành phải lập bàn thờ đơn sơ tại nơi đất khách quê người. Mới đây, anh đã chia sẻ lời vĩnh biệt đầy cảm động đến người chị trên trang cá nhân của mình. Anh nghẹn ngào giãy bày: "Nơi xa xôi em nhớ về chị, muốn níu kéo quay về thời gian ngày xưa với chị của em, nhưng em bất lực mất rồi. Chị đã đi "về" theo quy luật của tự nhiên: Cát bụi trở về với cát bụi bằng đúng nghĩa thể xác của bản thân mình".

Phi Nhung và em trai ruột Tommy - Ảnh: FBNV Bàn thờ em trai ruột Phi Nhung dành cho chị gái ở Mỹ - Ảnh: FBNV "Nhưng sự sống chẳng bao giờ mất đi đâu chị nhỉ. Chỉ là chị sẽ lại tiếp tục ở một thế giới mới mẻ hơn, an nhiên vui vẻ và xứng đáng với chị của em hơn mà thôi. Với tất cả những gì chị đã dâng hiến và hi sinh thì em tin chắc rằng nơi chị của em đang tới là một nơi hoàn toàn tươi đẹp. Em nghĩ chị vẫn luôn bên em, đứa em nhỏ thiệt thòi nhất ngày xưa mà chị ẵm bồng chăm sóc, chỉ là em và mọi người không nhìn thấy chị nữa mà thôi chứ chị thì vẫn thấy được mọi người thật rõ ràng và tinh tế hơn bao giờ hết", em trai của cố ca sĩ trải lòng. Ca sĩ Phi Nhung đã chăm sóc, nuôi nấng em trai ngay từ bé - Ảnh: FBNV Anh nghẹn ngào bày tỏ nỗi nhớ về chị, ước muốn được quay trở về ngày xưa, được níu kéo thời gian bên chị nhưng anh biết điều đó là vô vọng. Tuy nhiên, Tommy cho biết, anh đành phải chấp nhận "quy luật của tự nhiên" và hy vọng người chị của mình tới được nơi hoàn toàn tốt đẹp.

"Chị chẳng hát là: "Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, trở về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như giấc mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu... Nên em coi đây chỉ là chuyến đi xa dài ngày của chị, chỉ là chị không quay lại với em mà chị chờ em đến một lúc nào đó đủ duyên em sẽ đến với chị cũng như bao người khác, tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Thứ Sáu, ngày 8/10/2021, chị của em hoàn toàn bước sang một cung trời tiêu dao an lạc..." Anh nghẹn ngào bày tỏ nỗi nhớ về chị, ước muốn được quay trở về ngày xưa - Ảnh: FBNV Được biết, theo thông báo từ cáo phó, lễ cầu siêu và phát tang ca sĩ Phi Nhung diễn ra vào lúc 11h sáng cùng ngày. Lễ thăm viếng từ 13h đến 19h30.

Gia đình thông báo tang lễ của ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ, tiết lộ ý nguyện khiến nhiều người xót xa Phía gia đình của ca sĩ Phi Nhung thông báo tang lễ của nữ ca sĩ tại Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 12/10/2021.

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