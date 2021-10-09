Gia đình thông báo tang lễ của ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ, tiết lộ ý nguyện khiến nhiều người xót xa

Phía gia đình của ca sĩ Phi Nhung thông báo tang lễ của nữ ca sĩ tại Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 12/10/2021.

Tháng 8/2021, Phi Nhung bị nhiễm Covid-19. Trưa ngày 28/09, cô trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Những ngày qua, nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của Phi Nhung đều đã ghé đến nhà riêng để gửi tặng vòng hoa viếng, thắp nén hương đưa tiễn cố ca sĩ lần cuối. Ngoài ra, không ít vòng hoa viếng được gửi từ phương xa bởi những người yêu mến cố nữ ca sĩ.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, vào sáng ngày 09/10, phía gia đình chính thức chia sẻ cáo phó tang lễ của Phi Nhung tại Mỹ. Chương trình tang lễ của giọng ca "Bông điên điển" ở hải ngoại sẽ diễn ra vào thứ 3, ngày 12/10/2021 tại chùa Huệ Quang, Mỹ.

Nghi thức cầu siêu và phát tang diễn ra vào lúc: 11h sáng

Thăm viếng: Từ 11h trưa đến 07h30 tối

Lễ tưởng niệm và đốt nến: 8h tối

Cố ca sĩ Phi Nhung được đưa đi hỏa táng - Ảnh: FBNV

Đồng thời, phía gia đình cũng thông báo ý nguyện: "Xin quý thân bằng quyến thuộc hãy vui lòng dành tiền mua vòng hoa và phúng điếu đóng góp vào quỹ từ thiện Phi Nhung/Wendy Phạm. Quỹ để giúp Tịnh xá Giác An (tại TP.HCM, Việt Nam - pv) xây dựng trường học Việt Ngữ và giúp nạn nhân Covid-19 tại Việt Nam".

Đến ngày 08/10, thi hài Phi Nhung được đưa đi hỏa táng.

Cáo phó tang lễ của Phi Nhung tại Mỹ - Ảnh: FBNV

Phi Nhung sinh năm 1970 và là giọng ca chuyên trị dòng nhạc trữ tình, dân ca. Thành danh ở thị trường hải ngoại nhưng vài năm trở lại đây, cô hoạt động chính ở làng giải trí trong nước.

Về đời tư, nữ ca sĩ có con chung tên Wendy Phạm với bạn trai cũ giấu kín danh tính. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Wendy chưa được gặp mẹ gần 2 năm qua. Những ngày mẹ chiến đấu với tử thần, cô không thể ở bên động viên, chăm sóc. Ngoài ra, cô còn nhận nuôi và nâng đỡ nhiều giọng ca trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

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