Chia sẻ từ gia đình thì nghệ sĩ Thanh Linh cho hay, ông mất vào ngày 15/9 nhưng đến thời điểm này gia đình mới công bố tin buồn.

Theo thông tin từ Gia đình & Pháp luật, hôm 8/10, gia đình đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long đau buồn báo thông tin trên. Nghệ sĩ Thanh Linh (tên thật Nguyễn Ngọc Út, sinh năm 1958) hơn hai năm qua mắc bệnh tim, tiểu đường, huyết áp.

Nghệ sĩ Thanh Linh mất tại Bệnh viện dã chiến số 16. Ông giã biệt cõi tạm sau thời gian điều trị bệnh tim - Ảnh: Internet

Chia sẻ từ gia đình thì nghệ sĩ Thanh Linh cho hay, ông mất vào ngày 15/9 nhưng đến thời điểm này gia đình mới công bố tin buồn vì hai tháng qua, gia tộc Huỳnh Long phải chia ly 3 người thân. Đó là nghệ sĩ Bạch Mai, Kim Phượng, nhạc sĩ Thanh Châu.

Dẫn tin từ Pháp luật TP.HCM, Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long cũng vừa chia sẻ thông tin về lễ cầu siêu tưởng niệm soạn giả - Nghệ sĩ Bạch Mai cùng các nghệ sĩ: Kim Phượng, Thanh Châu và Thanh Linh.

Theo đó, Lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu chung thất 49 ngày của Nghệ sĩ Bạch Mai cùng các nghệ sĩ: Nghệ sĩ Kim Phương, Nghệ sĩ Thanh Châu, Nhạc sĩ Thanh Dũng và Nghệ sĩ Thanh Linh sẽ được tổ chức tại Chùa Giác Hoằng (Quận 11, TP.HCM) ngày 12/10 sắp tới (nhằm ngày 7/9 Âm Lịch).

Thông báo về lễ cầu siêu, tưởng niệm cố NS Bạch Mai, Kim Phượng, Thanh Châu, Thanh Linh và Thanh Dũng - Ảnh: FBNV

“Gia đình chúng con kính thông tri đến toàn thể quý anh chị em nghệ sĩ và khán giả gần xa, vì lòng thương tưởng mà về nơi chùa Giác Hoằng thắp nén hương tưởng niệm...

Theo lời ban tổ chức quý vị khi đến viếng y phục chỉnh tề, trang nghiêm. Tuân thủ quy tắc 5K của bộ y tế. Đoàn Cải Lương Huỳnh Long kính báo”- nghệ sĩ Bình Tinh chia sẻ.

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