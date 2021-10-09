Thủ tục pháp lý tại Việt Nam đã được thực hiện và thông qua, vì sao thi hài cố ca sĩ Phi Nhung vẫn không thể đưa về Mỹ?

Hậu trường 09/10/2021 08:47

Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi gia đình không thể đưa được thi hài cố ca sĩ Phi Nhung về Mỹ theo ước nguyện của con gái Wendy Phạm.

Sau khi nữ diễn viên hài Việt Hương xác nhận sẽ lo thủ tục để đưa thi hài của cố ca sĩ Phi Nhung về Mỹ, niều người không khỏi xót xa nhưng đồng thời cũng hy vọng con gái có thể sớm nhìn mặt mẹ lần cuối. Song đến trưa ngày 8/10, người nhà của cố ca sĩ là anh Thanh Huy cho biết trên tờ Lao Động, lúc đầu, gia đình muốn đưa thi hài của ca sĩ về Mỹ. Tuy nhiên, điều này không thể thực hiện được do vướng nhiều thủ tục liên quan giấy tờ cần thiết. Vậy nên, gia đình quyết định mang thi hài cố ca sĩ đi hỏa táng, tro cốt đưa về Mỹ để con gái ruột Wendy Phạm tổ chức lễ tang.

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Nguyện vọng được gặp mẹ lần cuối của con gái không thực hiện được - Ảnh: FBNV

Theo nguồn tin từ Công lý & Xã hội, lí do khiến thi hài của Phi Nhung không xuất cảnh là do phía Mỹ. Nguồn tin tiết lộ các thủ tục, pháp lý tại Việt Nam đã được thực hiện và thông qua, chi tiết Phi Nhung xét nghiệm âm tính 2 lần với Covid-19 trước khi mất cũng được kiểm chứng.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng tại Mỹ không chấp nhận và từ chối nhập cảnh thi hài vì kết luận nguyên nhân Phi Nhung mất vì Covid-19 dù có đầy đủ 2 thủ tục là giấy báo tử và giấy chứng tử có xác nhận của chính quyền. Vì thế, trưa ngày 8/10, thi hài cố nghệ sĩ đã được hoả táng tại TP.HCM và được Việt Hương mang qua Mỹ ngay trong đêm.

Liên quan đến các thủ tục để đưa tro cốt Phi Nhung về Mỹ, việc đưa thi hài từ Việt Nam qua Mỹ phải trải qua nhiều thủ tục. Bên cạnh đó, chi phí cũng không hề nhỏ. Được biết, trường hợp muốn chuyển tro cốt về Mỹ, chi phí sẽ rơi vào khoảng 3.500 - 8.000 USD (khoảng 80 triệu - 182 triệu đồng). Tuy nhiên, mức phí ở thời điểm này có thể cao hơn 30% - 40%.

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Thi hài cố ca sĩ được hỏa táng vào chiều ngày 8/10 - Ảnh: FBNV

Được biết, vào chiều ngày hôm qua 8/10, thi hài cố nghệ sĩ đã được đưa đi hỏa táng và sẽ được danh hài Việt Hương đưa về Mỹ cho con gái Wendy lo hậu sự.

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