Bị chỉ trích làm màu, PR tên tuổi khi vừa khỏi COVID-19 đã đến viếng cố ca sĩ Phi Nhung, Quách Tuấn Du đáp trả gay gắt: 'Đó là tính cách của tôi'

Hậu trường 06/10/2021 17:10

"Nếu có người cho rằng, tôi đến viếng chị Phi Nhung để PR hình ảnh là không đúng, đó chỉ là suy nghĩ của họ mà thôi" - Quách Tuấn Du bức xúc chia sẻ.

Sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời vào ngày 28/9, lễ viếng nữ ca sĩ đã được người thân và bạn bè thân thiết tổ chức tại nhà riêng. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn và gửi vòng hoa tưởng niệm cố ca sĩ. 

Đáng chú ý, trong đó nam ca sĩ Quách Tuấn Du cũng có mặt để tiễn "đàn chị". Trước đó, anh cũng mắc COVID-19 nhưng đã nhận kết quả âm tính sau chuỗi ngày điều trị. Điều này khiến một số netizen ác ý nói Quách Tuấn Du vừa khỏi bệnh đã vội đến tưởng niệm để PR, đánh bóng tên tuổi.

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, nam ca sĩ đã bức xúc lên tiếng khi liên tục bị bêu rếu và bịa đặt vô căn cứ. Theo đó, nam ca sĩ chia sẻ bài phỏng vấn của mình với Dân Việt kèm theo dòng trạng thái: "Làm thế nào mới là đúng? Nghĩa tử nghĩa tận mà cũng bị chỉ trích nữa thiệt là… Ai mà ác ý ghêBáo phỏng vấn, nói có 1 số độc giả nói vậy, cảm nghĩ anh thế nào?.

Phi Nhung 2
Bài đăng của Quách Tuấn Du - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, trả lời trên Dân Việt, nam ca sĩ cảm thấy bức xúc khi xuất hiện nhiều tin đồn ác ý như vậy về bản thân. Anh cho hay: "Tôi đến nhà viếng chị Phi Nhung, tôi cũng nói thật là phải thân đến thế nào tôi mới đến đó để thắp nhang tiễn biệt chị. Bởi, Phi Nhung là một trong những nữ nghệ sĩ tôi dành nhiều tình cảm, trân quý chị.

Đúng ra, tôi vừa khỏi bệnh thì không nên đi và tôi có lý do chính đáng để không cần trực tiếp đến tiễn biệt chị. Trước đó, tôi cũng đã gửi vòng hoa trắng viếng chị rồi.

Tuy nhiên, vì con người của tôi không giấu được tình cảm. "Nghĩa tử là nghĩa tận" nên khi tôi dành nhiều tình cảm cho ai đó thì tôi không ngại khóc, không ngại xuất hiện để thể hiện với họ. Đó cũng là tính cách của tôi – người con miền Tây và từ trước đến nay tôi vẫn sống như vậy.

Nếu có người cho rằng, tôi đến viếng chị Phi Nhung để PR hình ảnh là không đúng, đó chỉ là suy nghĩ của họ mà thôi".

Phi Nhung 1
Buổi lễ được gia đình tổ chức đơn giản vì tình hình dịch bệnh còn phức tạp - Ảnh: FBNV

Chia sẻ thêm về quá trình điều trị Covid-19 và tình hình sức khỏe hiện tại, Quách Tuấn Du cho hay thỉnh thoảng vẫn còn đau đầu, sổ mũi. Anh nói: "Tôi đã làm các xét nghiệm và nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2, cũng như hoàn thành việc cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Điều ít người biết là trước khi tôi công khai thông tin tôi mắc Covid-19 trên trang cá nhân thì thực tế tôi đã mắc bệnh nhiều ngày trước đó. Vì tôi không muốn gia đình lo lắng nên đến khi tinh thần ổn định và sức khỏe tạm bình phục tôi mới công khai chuyện bản thân mắc Covid-19 với người thân, khán giả…

Nói chung sức khỏe của tôi chưa hoàn toàn hồi phục 100% dù tôi nhận kết quả âm tính với Covid-19 rồi. Thỉnh thoảng, tôi vẫn ho và bị sổ mũi, đau họng…".

Phi Nhung 1
Long Nhật tại lễ viếng cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Liên quan đến tang lễ của cố ca sĩ Phi Nhung, nam nghệ sĩ Long Nhật cũng vướng phải thị phi khi cho ra ca khúc tưởng nhớ người đồng nghiệp. Với mong muốn gửi tiếng lòng và cảm xúc của bản thân đến Phi Nhung nhưng nhiều người lại cho rằng anh đang tự PR tên tuổi. Trước những chỉ trích của netizen, Long Nhật cũng đã phải lên tiếng đáp trả và khẳng định bây giờ anh làm bất kỳ việc gì thì các "anh hùng bàn phím" cũng nói PR bản thân. Anh chỉ làm vì thương đồng nghiệp, đàn em quá cố và làm cho chính bản thân đỡ đau khổ mà thôi.

Nghệ sĩ hải ngoại thương nhớ Phi Nhung: Quang Lê nghẹn ngào, Như Quỳnh rưng rưng nước mắt 'hẹn' cố ca sĩ 'kiếp sau vẫn là anh chị em'

Nghệ sĩ hải ngoại thương nhớ Phi Nhung: Quang Lê nghẹn ngào, Như Quỳnh rưng rưng nước mắt 'hẹn' cố ca sĩ 'kiếp sau vẫn là anh chị em'

Cư dân mạng chia sẻ rầm rộ một đoạn clip của các ca sĩ hải ngoại nổi tiếng dành một khoảng không gian trong buổi biểu diễn để tưởng nhớ tới cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung Long Nhật Quách Tuấn Du

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 2 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 3 giờ 9 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36