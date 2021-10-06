Bị chỉ trích làm màu, PR tên tuổi khi vừa khỏi COVID-19 đã đến viếng cố ca sĩ Phi Nhung, Quách Tuấn Du đáp trả gay gắt: 'Đó là tính cách của tôi'

Đáng chú ý, trong đó nam ca sĩ Quách Tuấn Du cũng có mặt để tiễn "đàn chị". Trước đó, anh cũng mắc COVID-19 nhưng đã nhận kết quả âm tính sau chuỗi ngày điều trị. Điều này khiến một số netizen ác ý nói Quách Tuấn Du vừa khỏi bệnh đã vội đến tưởng niệm để PR, đánh bóng tên tuổi.

Sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời vào ngày 28/9, lễ viếng nữ ca sĩ đã được người thân và bạn bè thân thiết tổ chức tại nhà riêng. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn và gửi vòng hoa tưởng niệm cố ca sĩ.

Cụ thể, trả lời trên Dân Việt, nam ca sĩ cảm thấy bức xúc khi xuất hiện nhiều tin đồn ác ý như vậy về bản thân. Anh cho hay: "Tôi đến nhà viếng chị Phi Nhung, tôi cũng nói thật là phải thân đến thế nào tôi mới đến đó để thắp nhang tiễn biệt chị. Bởi, Phi Nhung là một trong những nữ nghệ sĩ tôi dành nhiều tình cảm, trân quý chị.

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, nam ca sĩ đã bức xúc lên tiếng khi liên tục bị bêu rếu và bịa đặt vô căn cứ. Theo đó, nam ca sĩ chia sẻ bài phỏng vấn của mình với Dân Việt kèm theo dòng trạng thái: "Làm thế nào mới là đúng? Nghĩa tử nghĩa tận mà cũng bị chỉ trích nữa thiệt là… Ai mà ác ý ghê. Báo phỏng vấn, nói có 1 số độc giả nói vậy, cảm nghĩ anh thế nào?”.

Đúng ra, tôi vừa khỏi bệnh thì không nên đi và tôi có lý do chính đáng để không cần trực tiếp đến tiễn biệt chị. Trước đó, tôi cũng đã gửi vòng hoa trắng viếng chị rồi.

Tuy nhiên, vì con người của tôi không giấu được tình cảm. "Nghĩa tử là nghĩa tận" nên khi tôi dành nhiều tình cảm cho ai đó thì tôi không ngại khóc, không ngại xuất hiện để thể hiện với họ. Đó cũng là tính cách của tôi – người con miền Tây và từ trước đến nay tôi vẫn sống như vậy.

Nếu có người cho rằng, tôi đến viếng chị Phi Nhung để PR hình ảnh là không đúng, đó chỉ là suy nghĩ của họ mà thôi".

Buổi lễ được gia đình tổ chức đơn giản vì tình hình dịch bệnh còn phức tạp - Ảnh: FBNV

Chia sẻ thêm về quá trình điều trị Covid-19 và tình hình sức khỏe hiện tại, Quách Tuấn Du cho hay thỉnh thoảng vẫn còn đau đầu, sổ mũi. Anh nói: "Tôi đã làm các xét nghiệm và nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2, cũng như hoàn thành việc cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Điều ít người biết là trước khi tôi công khai thông tin tôi mắc Covid-19 trên trang cá nhân thì thực tế tôi đã mắc bệnh nhiều ngày trước đó. Vì tôi không muốn gia đình lo lắng nên đến khi tinh thần ổn định và sức khỏe tạm bình phục tôi mới công khai chuyện bản thân mắc Covid-19 với người thân, khán giả…

Nói chung sức khỏe của tôi chưa hoàn toàn hồi phục 100% dù tôi nhận kết quả âm tính với Covid-19 rồi. Thỉnh thoảng, tôi vẫn ho và bị sổ mũi, đau họng…".

Long Nhật tại lễ viếng cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Liên quan đến tang lễ của cố ca sĩ Phi Nhung, nam nghệ sĩ Long Nhật cũng vướng phải thị phi khi cho ra ca khúc tưởng nhớ người đồng nghiệp. Với mong muốn gửi tiếng lòng và cảm xúc của bản thân đến Phi Nhung nhưng nhiều người lại cho rằng anh đang tự PR tên tuổi. Trước những chỉ trích của netizen, Long Nhật cũng đã phải lên tiếng đáp trả và khẳng định bây giờ anh làm bất kỳ việc gì thì các "anh hùng bàn phím" cũng nói PR bản thân. Anh chỉ làm vì thương đồng nghiệp, đàn em quá cố và làm cho chính bản thân đỡ đau khổ mà thôi.