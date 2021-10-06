Nghệ sĩ hải ngoại thương nhớ Phi Nhung: Quang Lê nghẹn ngào, Như Quỳnh rưng rưng nước mắt 'hẹn' cố ca sĩ 'kiếp sau vẫn là anh chị em'

Cư dân mạng chia sẻ rầm rộ một đoạn clip của các ca sĩ hải ngoại nổi tiếng dành một khoảng không gian trong buổi biểu diễn để tưởng nhớ tới cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Trưa ngày 28/9, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời sau hơn 1 tháng chống chọi với Covid-19 để lại nhiều xót xa và tiếc thương trong lòng người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ. Đến nay, từ khi cố nghệ sĩ rời khỏi cõi tại, hình ảnh của cô vẫn khiến nhiều người rưng rưng nước mắt.

Sự ra đi của Phi Nhung khiến nhiều người xót xa - Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau một đoạn clip của các ca sĩ hải ngoại nổi tiếng dành một khoảng không gian trong buổi biểu diễn để tưởng nhớ tới 2 cố nghệ sĩ Lam Phương và Phi Nhung.

Trên sân khấu, ca sĩ Quang Lê nghẹn ngào nói: "Những ngày qua, trong lòng nghệ sĩ ai cũng ngỡ ngàng. Nhiều lúc Quang Lê lướt Facebook thấy tấm hình Phi Nhung trước bàn thờ cứ nghĩ đây chỉ là tin giả. Cho nên đây là một mất mát của đại gia đình nghệ sĩ chúng tôi".

Nữ ca sĩ Như Quỳnh cũng không nén được xúc động mà rưng rưng nước mắt khi nhắc tới người chị em thân thiết Phi Nhung. Giọng Như Quỳnh run run: "Phi Nhung vẫn còn đứng đây với chúng ta và Phi Nhung sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Và nếu như có kiếp sau, chúng ta vẫn là anh chị em ca nghệ sĩ và mình đứng chung sân khấu cùng với Phi Nhung".

Quang Lê, Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh là những người đồng nghiệp thân thiết với cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Bộ tứ Phi Nhung, Quang Lê, Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh vốn có mối quan hệ khá thân thiết. Những nghệ sĩ đã có nhiều năm biểu diễn cùng nhau ở các sân khấu trong và ngoài nước và được nhiều khán giả yêu thích. Chính vì thế, sự ra đi của Phi Nhung khiến khán giả cũng như những nghệ sĩ như Quang Lê, Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh không khỏi chua xót và tiếc thương.

Con gái Phi Nhung ngày nào cũng đến chùa tưởng nhớ mẹ, mong mỏi từng giờ, từng phút để gặp mẹ lần cuối Người thân của Phi Nhung cho hay những ngày qua, con gái nữ ca sĩ đau buồn vì mất mẹ. Từ khi mẹ mất, ngày nào cô cũng đến chùa thắp hương, tưởng nhớ mẹ.

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