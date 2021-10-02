Cố ca sĩ Phi Nhung kiên cường cho đến tận những giây phút cuối cùng, từng 2 lần âm tính song không qua khỏi bởi 1 lý do

Trên trang cá nhân tối 1/10, quản lý truyền thông của Phi Nhung đã có những chia sẻ về hành trình chiến đấu với Covid-19 của giọng ca Bậu ơi đừng khóc khiến khán giả không khỏi đau lòng.

Trưa ngày 28/9, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời sau hơn 1 tháng chống chọi với Covid-19 để lại nhiều xót xa và tiếc thương trong lòng người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ. Đến nay, từ khi cố nghệ sĩ rời khỏi cõi tại, hình ảnh của cô vẫn khiến nhiều người rưng rưng nước mắt.

Vị quản lý nghẹn ngào chia sẻ: "Chị đã chiến đấu và chiến thắng. Trong hành trình chiến đấu với Covid-19, có lúc chị đã chiến thắng quật cường. Theo thông báo từ hồ sơ bệnh án do bác sĩ chữa trị cho chị, chị đã 2 lần có kết quả âm tính với Covid-19 vào ngày 14 và 22/9. Đó chính là lúc mà chúng tôi thông báo chị khỏe hơn, kết quả chữa trị tích cực hơn.

Đáng chú ý, anh cũng cho biết cố nghệ từng chiến thắng Covid-19 khi có kết quả xét nghiệm âm tính đến 2 lần. Song cơ thể bị bào mòn sau quãng thời gian dài chiến đấu với bệnh tật là lý do khiến Phi Nhung không thể gắng gượng thêm nữa.

Tận sâu trong trái tim mình, chúng tôi đã mong chờ ngày chị về nhà. Thậm chí, chúng tôi đã lo rằng, chị sẽ phải mất nhiều thời gian để tập hát lại, đi diễn lại. Vì di chứng để lại không hề đơn giản.

Thế nên, khi nghe thông báo chị không qua khỏi, chúng tôi còn bà.ng hoàng hơn cả người ngoài. Chúng tôi không tin điều mình nghe thấy. Nhưng sự thật nào có thể chối bỏ được.

Chị đã kiên cường trong mọi hoàn cảnh như bản chất chị có. Nhưng có lẽ, 40 ngày nằm viện đã khiến sức khỏe của chị kiệt quệ, ý chí, sự kiên cường của chị không dễ bị đánh gục, nhưng thể chất dễ bị bào mòn bởi năm tháng".

Theo đó, trong suốt quá trình điều trị, đã có lúc những tưởng nữ ca sĩ Phi Nhung sẽ hồi phục. Phép màu sẽ xảy ra với một nghệ sĩ có tài, có tâm, song sau tất cả những đau đớn mà chị phải chịu đựng khi chiến đấu với Covid-19 đã khiến bà mẹ đông con nhất Việt Nam không thể tiếp tục cống hiến cho đời, cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà.

Nữ ca sĩ sẽ sống mãi trong lòng người hâm mộ - Ảnh minh họa: Internet

Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung để lại nhiều nỗi đau không chỉ cho người nhà, đồng nghiệp hay fan hâm mộ mà còn để lại một dấu khuyết trong nền âm nhạc Việt Nam. Dù vậy, chắc chắn rằng suốt nhiều năm về sau nữa, cái tên Phi Nhung, những bài hát mà cố ca sĩ để lại vẫn còn in sâu trong tâm trí và tiềm thức của rất nhiều thế hệ khán giả Việt. Chất giọng ngọt ngào, trong trẻo của Phi Nhung sẽ sống mãi trong lòng hàng triệu người hâm mộ.