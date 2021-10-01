Thủy Tiên dù đang trong thời gian im ắng, không có bất cứ động thái nào từ lúc vướng lùm xùm sao kê từ thiện nhưng đã âm thầm làm một điều khi biết tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời.

Nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời vì Covid-19 để lại nhiều xót xa và tiếc thương trong lòng người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ. Hàng loạt nghệ sĩ Việt đã không khỏi đau buồn và chia sẻ lại những khoảnh khắc đứng chung sân khấu với cố nghệ sĩ như một lời tạm biệt. Những hình ảnh, video... càng khiến dư luận thêm phần xót thương cho giọng ca tài năng nhưng bạc mệnh.

Sự ra đi của Phi Nhung khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet

Mới đây, quản lý truyền thông của Phi Nhung đã chia sẻ câu chuyện kể về sự quan tâm, hỏi han của các nghệ sĩ khi nữ ca sĩ Bông Điên Điển qua đời.

Theo đó, vị quản lý này cho biết, trong ngày 28/9, Trấn Thành đã gọi điện và nhắn tin hỏi thăm tình hình Phi Nhung ít nhất 4 lần. Mỹ Tâm, Mai Phương Thúy, Đông Nhi, Bảo Thy, Thanh Thảo, Vy Oanh... đều liên lạc để chia buồn và cầu nguyện cho nữ ca sĩ.

Bài đăng của quản lý Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, Thủy Tiên dù đang trong thời gian im ắng, không có bất cứ động thái nào từ lúc vướng lùm xùm sao kê từ thiện nhưng đã âm thầm gọi điện cho quản lý truyền thông của Phi Nhung.

Quản lý viết: "Thủy Tiên cũng nhắn tin mình, kể từ chuyến lưu diễn Châu Âu chung gần 10 năm được chị Nhung quan tâm và dành nhiều tình cảm ra làm sao".

Mặc dù đang vướng ồn ào song Thủy Tiên vẫn nhớ thương đàn chị - Ảnh: Internet

Cuối bài đăng, quản lý truyền thông của Phi Nhung khẳng định còn rất nhiều anh chị em nghệ sĩ nhắn tin, gọi điện để hỏi han.

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