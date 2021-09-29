Xót xa xem lại sân khấu 'đặc biệt' nhất của Phi Nhung: Chỉ có duy nhất một khán giả nhưng ấm áp tình thương

Đoạn clip cách đây khá lâu của Phi Nhung ghi lại hình ảnh của nữ ca sĩ hát tặng cho khán giả đặc biệt của mình khiến cư dân mạng xúc động.

Trưa 28/9, nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời sau thời gian chống chọi với Covid-19 khiến khán giả không khỏi bàng hoàng và xót xa. Sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ để lại nhiều tiếc nuối cho bạn bè, người thân và những fan hâm mộ.

Mới đây, MXH như phủ một màu tang thương để cầu nguyện cho Phi Nhung được an nghỉ. Bên cạnh đó, không ít những khoảnh khắc đang nhớ của nữ ca sĩ cũng được cư dân mạng chia sẻ và xót xa thương nhớ. Đặc biệt, dân mạng đã chia sẻ lại đoạn clip cách đây khá lâu của Phi Nhung ghi lại hình ảnh của nữ ca sĩ hát tặng cho khán giả đặc biệt của mình. Xúc động hơn khi được biết rằng vị khán giả này đang đau nặng, ở trong những giai đoạn cuối cùng và muốn được nghe Phi Nhung hát lần cuối khiến ai nghe xong cũng phải nghẹn lòng vì tình cảm của khán giả này dành cho giọng ca Bậu ơi đừng khóc.

Ngồi cạnh vị khán giả đặc biệt này, nữ ca sĩ vô cùng nghẹn ngào khi phải hát tặng cho khán giả của mình trong hoàn cảnh không nén được nước mắt như thế này. Từng câu hát trong ca khúc Phải lòng con gái Bến Tre được Phi Nhung thể hiện vô cùng ngọt ngào và hoàn chỉnh nhất có thể khiến dân tình vô cùng xúc động và rưng rưng nước mắt.

Không chỉ hát tặng, nữ ca sĩ còn nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay khẳng khiu của vị khán giả như cầu mong một phép màu nào đó sẽ xảy ra giúp đỡ cho họ.

Đoạn clip ngay sau khi được dân tình chia sẻ mạnh mẽ trở lại, khiến ai cũng xúc động, bồi hồi, nhiều người không khỏi rưng rưng khi đây có lẽ là sân khấu đặc biệt nhất của Phi Nhung: "Không đèn, không sân khấu, nhưng ấm áp và đầy tình yêu thương".

Cuộc đời ca sĩ Phi Nhung: Con lai bị chối bỏ, đi làm thợ may từ năm 6 tuổi và nỗi đau đớn khó quên về mẹ ruột Có cuộc sống giàu có, nhưng ít ai biết, Phi Nhung đã từng trải qua tuổi thơ khó khăn và tủi hờn. Cô là kết quả của mối tình vụng trộm giữa một thiếu nữ Pleiku và một lính Mỹ, thậm chí gia đình nhà ngoại nhiều lần bắt má cô phải bỏ cái thai, đánh đập đến ngất xỉu nhưng bà một mực không chịu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-xem-lai-san-khau-dac-biet-nhat-cua-phi-nhung-chi-co-duy-nhat-mot-khan-gia-nhung-am-ap-tinh-thuong-427529.html