Sau khi thông tin Phi Nhung qua đời được bệnh viện Chợ Rẫy chính thức xác nhận, con gái nuôi Thiêng Ngân đã có một câu hỏi khiến ai nấy đều nghẹn ngào, xúc động.

Sau thời gian chống chọi với COVID-19, và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi, cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h57 trưa nay. Phía E-kip của nữ ca sĩ đã chính thức thông báo trên trang Fanpage của cô khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Bài đăng của E-Kip Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình

Ngay lúc này, các con của Phi Nhung chắc hẳn là người đau lòng nhất. Thuở sinh thời, nữ ca sĩ đã nhận nuôi tận 23 đứa trẻ và chăm sóc tận tình. Trong thời gian cô nhập viện điều trị, các con cũng không khỏi lo lắng và liên tục cầu nguyện cho mẹ.

Đến mới đây, Thiêng Ngân – con gái nuôi của Phi Nhung đã có động thái đầu tiên. Cô bé nghẹn ngào bày tỏ: "Con phải làm sao đây mẹ ơi?". Dòng trạng thái ngắn, vỏn vẹn 7 chữ này khiến nhiều người không khỏi đau lòng. Kèm theo đó, Thiêng Ngân còn đăng kèm ảnh chụp cùng mẹ trong những lần đi diễn. Điều này đã khiến ai nấy đều ngậm ngùi và để lại lời an ủi, hy vọng Thiêng Ngân sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này.

Thiêng Ngân nghẹn ngào gọi mẹ - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, cô bé từng đăng rất nhiều dòng trạng thái mong mẹ sớm khỏe lại để được sà vào lòng mẹ và khoe thành tích trong đợt thi THPT Quốc Gia mới đây.

Động thái đầu tiên của con gái ruột Phi Nhung khi hay tin mẹ qua đời: 'Chẳng nói, chẳng rằng', chỉ lẳng lặng làm một điều duy nhất Thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19 khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng và xót thương. Mới đây trên trang cá nhân của con gái Wendy cũng đã có động thái đầu tiên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-nuoi-nghen-ngao-goi-me-sau-khi-hay-tin-phi-nhung-qua-doi-hoi-me-1-cau-day-xot-xa-427394.html