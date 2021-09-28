Mới đây, thông tin Phi Nhung qua đời vì COVID-19 khiến cả Showbiz bàng hoàng. Trước đó, nữ ca sĩ phải chuyển viện ngay trong đêm, chặng đường chiến đấu với bệnh tật vô cùng đau đớn.

Trưa nay (28/9) Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận với Tuổi Trẻ Online ca sỹ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h57 phút, hưởng dương 49 tuổi.

Trước đó theo danh sách được cập nhật trên cổng thông tin người nhiễm COVID-19 tại TP.HCM, ca sĩ Phi Nhung bị nhiễm virus này. Trong danh sách được cập nhật, ban đầu ca sĩ Phi Nhung điều trị tại Bệnh viện Gia An 115. Sau đó phải chuyển sang BV Chợ Rẫy vì sức khỏe chuyển biến xấu.

Trong những ngày vừa nhập viện điều trị, nữ ca sĩ đã ngưng được vận mạch, oxy SpO2 cải thiện hơn và chưa cần dùng đến máy ECMO. Trước đó, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cũng thông tin với Tiền phong về việc phản bác tin đồn Phi Nhung không qua khỏi xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe nữ ca sĩ Phi Nhung có lúc đã chuyển biến tốt. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho Phi Nhung chia sẻ nữ ca sĩ có phản ứng lại khi nghe giọng bác sĩ gọi. Thông tin trên khiến khán giả yêu mến nữ ca sĩ vui mừng.

Tuy nhiên, đến chiều 10/9, một bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sức khỏe Phi Nhung chuyển biến nặng, phổi nữ ca sĩ bị tổn thương nghiêm trọng. Trước tình hình này, các bác sĩ đã quyết định can thiệp ECMO cho Phi Nhung để điều trị Covid-19.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ đưa ngày 28/9, trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của COVID-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi; kèm cơn bão Cytokyne, suy đa cơ quan.

Bệnh nhân được chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục.

“Tất cả các loại thuốc cao cấp nhất đã được bệnh viện sử dụng để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. Tất cả các y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này” - nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hanh-trinh-chong-choi-voi-covid-19-cua-phi-nhung-chuyen-vien-ngay-trong-dem-dau-don-den-tot-cung-trut-hoi-tho-cuoi-cung-khien-du-luan-thuong-xot-420899.html