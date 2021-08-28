Tin đồn Phi Nhung qua đời đang khiến khán giả vô cùng lo lắng.

Tin Phi Nhung nhập viện vì COVID-19 khiến khán giả lo lắng nhưng mới đây dân mạng xôn xao trước thông tin nữ ca sĩ qua đời càng khiến fan xôn xao gấp bội. Mới đây siêu mẫu Xuân Lan đã có động thái mới về tình hình của Phi Nhung làm khán giả an tâm hết sức. Xuân Lan đã có động thái mới về Phi Nhung - Ảnh: Internet Cụ thể, chân dài đình đám tung đoạn chat người thân Phi Nhung trao đổi với bác sĩ lên trang cá nhân. Theo đó, Xuân Lan cho biết nữ ca sĩ Bông Điên Điển vẫn đang chiến đấu. Bác sĩ thông báo hiện tình trạng của cô đã cải thiện hơn, ngưng được vận mạch, oxy tốt hơn. Khi siêu mẫu Xuân Lan hỏi liệu đã phải chạy máy ECMO, phía nữ ca sĩ cho biết: "Chưa cần chị, chỉ lọc cytosorb đã thấy cải thiện rồi".

Giữa loạt tin đồn thất thiệt về Phi Nhung, nàng mẫu nổi tiếng một thời khẳng định: "Chị Phi Nhung vẫn đang chiến đấu. Mọi người tiếp tục cầu nguyện giùm em ạ". Xuân Lan tung tin nhắn về Phi Nhung làm an lòng khán giả - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, Theo Thanh Niên, trong danh sách được cập nhật, ban đầu ca sĩ Phi Nhung điều trị tại Bệnh viện Gia An 115. Tuy nhiên sau đó, nữ ca sĩ phải chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy. Một nguồn tin của Thanh Niên cũng xác nhận chuyện nữ ca sĩ phải chuyển viện vì sức khỏe chuyển biến xấu.

Cùng thời điểm, trên trang cá nhân, quản lý nữ ca sĩ xác nhận thông tin Phi Nhung đang được điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Người này cho hay: “Hiện công việc còn nhiều bộn bề và cũng không có nhiều thời gian để trả lời hết những tin nhắn hỏi thăm của mỗi người. Phi Nhung hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người cùng cầu nguyện cho Phi Nhung vượt qua thời gian khó khăn này”. Khán giả đang cầu nguyện và mong Phi Nhung mau khỏe lại - Ảnh: Internet Hiện tại, tin đồn Phi Nhung qua đời vẫn xôn xao MXH, thế nhưng sau khi xem tin nhắn nảy của Xuân Lan thì khán giả thở phào nhẹ nhõm.

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