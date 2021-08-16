Đại diện Phi Nhung nói gì trước thông tin nữ ca sĩ bị đồn nhiễm COVID-19?

Đại diện Phi Nhung đã lên tiếng khi có tin đồn nữ ca sĩ nhiễm COVID-19 đang gây xôn xao MXH.

Thời gian vừa qua, Phi Nhung vừa trải qua ồn ào chấn động khi dính scandal với con nuôi Hồ Văn Cường. Ngay sau đó, lùm xùm từ thiện lại khiến nữ ca sĩ lao đao chưa nguội thì mới đây cô lại bị ai đó trên MXH đồn đại nhiễm COVID-19 và phải nhập viện. Tuy nhiên đại diện của nữ ca sĩ đã lên tiếng trên một trang tin khiến dân mạng thở phào nhẹ nhõm. Cụ thể, đại diện nữ ca sĩ Phải lòng con gái Bến Tre cho hay trên Đất Việt rằng: "Không phải, tin đồn thôi nha". Nhân vật này cũng tỏ ra rất bất ngờ trước thông tin trên. Dân mạng nhanh chóng tràn vào trang cá nhân của nữ ca sĩ theo dõi thì phát hiện cô vẫn tập thể dục trên một clip được up lên vào 2 ngày trước đó.

Phi Nhung vẫn tung clip tập thể dục 2 ngày trước đó - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều fan còn gửi lời chúc sức khỏe tới nữ ca sĩ bên dưới bài đăng. Đa số khen nữ ca sĩ có vóc dáng thon gọn, dễ nhìn. Bài tập giúp mọi người có thêm kinh nghiệm để rèn luyện sức khỏe. Fan vào bình luận rầm rộ - Ảnh: Chụp màn hình Đây không chỉ là lần đầu Phi Nhung dính tin đồn thị phi trên mạng. Trước đó, cô cũng bị đồn được Hoài Linh yêu đơn phương. Khi được một người bạn hỏi về tin đồn từng được đàn anh yêu đơn phương, giọng ca Bông Điên Điển nhanh chóng phủ phận. Riêng NS Hoài Linh đính chính đanh thép: "Tôi không có yêu đơn phương mà Phi Nhung yêu đơn phương tôi. Cái đó nói ra thì con gái nó hơi nhục nhưng mà thiệt". Thấy vậy, Phi Nhung lại phản bác: "Má anh thích em làm con dâu".

Trước tin đồn bị nhiễm COVID-19, Phi Nhung từng bị đồn được Hoài Linh yêu đơn phương - Ảnh: Internet Phi Nhung và Hoài Linh là bạn bè thân thiết lâu năm trong showbiz. Cả hai vốn có đời tư rất kín tiếng, tuy nhiên, từng có thời gian Phi Nhung "phá lệ" khi liên tục "thả thính" và đòi về làm vợ NS Hoài Linh. Thời gian qua nữ ca sĩ vướng nhiều lùm xùm khiến khán giả vô cùng quan tâm - Ảnh minh họa: Internet Hiện tại thông tin Phi Nhung nhiễm COVID-19 vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Sau lùm xùm chấn động VBiz, Hồ Văn Cường lộ diện bên mẹ nuôi, thái độ của Phi Nhung gây chú ý khi đứng cạnh mẹ ruột Hồ Văn Cường vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và mới đây anh đã có màn xuất hiện cùng mẹ ruột và mẹ nuôi khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

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