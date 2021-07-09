Đã thi tốt nghiệp THPT xong, dân mạng đang 'hóng' khi nào Phi Nhung trả tiền cho Hồ Văn Cường?

Hậu trường 09/07/2021 07:01

Ngày 8/7 Hồ Văn Cường hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, cư dân mạng đang hóng từng phút để Phi Nhung trả lại tiền cho nam ca sĩ sau bao năm đi hát.

Phi NhungHồ Văn Cường từng có thời gian vướng vào vụ lùm xùm không đáng có khi khán giả cho rằng cô giữ hết tiền thưởng của nam ca sĩ và không minh bạch về tiền cát sê đi hát của con nuôi trong suốt thời gian qua. Dù quản lý của nam ca sĩ đã lên tiếng giải thích cho rằng Phi Nhung không hề biết gì về chuyện tiền nong tuy nhiên khán giả vẫn chia ra làm hai luồng ý kiến và tranh cãi không có hồi dứt.

phi nhung 1
Hồ Văn Cường đã tròn 18 tuổi và có hơn 5 năm đi hát, liệu tiền cát sê của anh có khủng cỡ Phương Mỹ Chi? - Ảnh: Internet

Thời điểm đó Phi Nhung phải khóa luôn trang Facebook để tránh sự công kích từ cư dân mạng. Tuy nhiên mới đây khi vụ việc vừa mới lắng xuống chưa được bao lâu thì dân mạng lại có dịp “nhắc khéo” Phi Nhung nên trả tiền cho Hồ Văn Cường vì đây là thời điểm thích hợp nhất. 

phi nhung 2
Chiều 8/7 nam ca sĩ hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT - Ảnh: Internet

Cụ thể Hồ Văn Cường hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT vào chiều ngày 8/7. Như trước đó Phi Nhung từng nói sẽ trả lại toàn bộ số tiền khi nam ca sĩ đủ tuổi trưởng thành và cũng không mong muốn vụ ồn ào ảnh hưởng đến chuyện thi cử của cậu con nuôi. Khán giả thắc mắc thời điểm này là quá phù hợp để Hồ Văn Cường nhận lại toàn bộ tiền thưởng và tiền đi hát, vậy khi nào Phi Nhung mới chính thức có động thái về vấn đề này?

phi nhung 3
Nhiều khán giá yêu cầu Phi Nhung trả tiền cho Hồ Văn Cường vì đây là thời điểm thích hợp nhất - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều cư dân mạng cũng đã bình luận rằng Phi Nhung nên trả tiền 5 năm đi hát cho Hồ Văn Cường nhưng cũng có nhiều khán giả lại bênh vực Phi Nhung và khen cô là một người mẹ tốt. 

phi nhung 4
Tuy nhiên cũng có khán giả khen cô là bà mẹ tốt và dành nhiều lời khen - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại Phi Nhung vẫn chưa lên tiếng về sự việc trên. Công chúng vẫn đang mong một câu trả lời sớm nhất từ cô.

Hồng Xương Long khen ‘công chúa’ Hà Kiều Anh, cà khịa Phi Nhung ‘kiếp trước ân oán’

Hồng Xương Long khen ‘công chúa’ Hà Kiều Anh, cà khịa Phi Nhung ‘kiếp trước ân oán’

Sau vụ ồn ào ‘con vua cháu chúa’ của Hà Kiều Anh thì đến NS Hồng Xương Long cũng thắc mắc xem bản thân có phải là hoàng tử?

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung Hồ Văn Cường Khi nào Phi Nhung trả tiền cho Hồ Văn Cường Hồ Văn Cường

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 32 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 32 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36