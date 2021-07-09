Đã thi tốt nghiệp THPT xong, dân mạng đang 'hóng' khi nào Phi Nhung trả tiền cho Hồ Văn Cường?

Ngày 8/7 Hồ Văn Cường hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, cư dân mạng đang hóng từng phút để Phi Nhung trả lại tiền cho nam ca sĩ sau bao năm đi hát.
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Phi Nhung và Hồ Văn Cường từng có thời gian vướng vào vụ lùm xùm không đáng có khi khán giả cho rằng cô giữ hết tiền thưởng của nam ca sĩ và không minh bạch về tiền cát sê đi hát của con nuôi trong suốt thời gian qua. Dù quản lý của nam ca sĩ đã lên tiếng giải thích cho rằng Phi Nhung không hề biết gì về chuyện tiền nong tuy nhiên khán giả vẫn chia ra làm hai luồng ý kiến và tranh cãi không có hồi dứt.
Thời điểm đó Phi Nhung phải khóa luôn trang Facebook để tránh sự công kích từ cư dân mạng. Tuy nhiên mới đây khi vụ việc vừa mới lắng xuống chưa được bao lâu thì dân mạng lại có dịp “nhắc khéo” Phi Nhung nên trả tiền cho Hồ Văn Cường vì đây là thời điểm thích hợp nhất.
Cụ thể Hồ Văn Cường hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT vào chiều ngày 8/7. Như trước đó Phi Nhung từng nói sẽ trả lại toàn bộ số tiền khi nam ca sĩ đủ tuổi trưởng thành và cũng không mong muốn vụ ồn ào ảnh hưởng đến chuyện thi cử của cậu con nuôi. Khán giả thắc mắc thời điểm này là quá phù hợp để Hồ Văn Cường nhận lại toàn bộ tiền thưởng và tiền đi hát, vậy khi nào Phi Nhung mới chính thức có động thái về vấn đề này?
Nhiều cư dân mạng cũng đã bình luận rằng Phi Nhung nên trả tiền 5 năm đi hát cho Hồ Văn Cường nhưng cũng có nhiều khán giả lại bênh vực Phi Nhung và khen cô là một người mẹ tốt.
Hiện tại Phi Nhung vẫn chưa lên tiếng về sự việc trên. Công chúng vẫn đang mong một câu trả lời sớm nhất từ cô.