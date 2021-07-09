Đã thi tốt nghiệp THPT xong, dân mạng đang 'hóng' khi nào Phi Nhung trả tiền cho Hồ Văn Cường?

Phi Nhung và Hồ Văn Cường từng có thời gian vướng vào vụ lùm xùm không đáng có khi khán giả cho rằng cô giữ hết tiền thưởng của nam ca sĩ và không minh bạch về tiền cát sê đi hát của con nuôi trong suốt thời gian qua. Dù quản lý của nam ca sĩ đã lên tiếng giải thích cho rằng Phi Nhung không hề biết gì về chuyện tiền nong tuy nhiên khán giả vẫn chia ra làm hai luồng ý kiến và tranh cãi không có hồi dứt.

Hồ Văn Cường đã tròn 18 tuổi và có hơn 5 năm đi hát, liệu tiền cát sê của anh có khủng cỡ Phương Mỹ Chi? - Ảnh: Internet

Thời điểm đó Phi Nhung phải khóa luôn trang Facebook để tránh sự công kích từ cư dân mạng. Tuy nhiên mới đây khi vụ việc vừa mới lắng xuống chưa được bao lâu thì dân mạng lại có dịp “nhắc khéo” Phi Nhung nên trả tiền cho Hồ Văn Cường vì đây là thời điểm thích hợp nhất.