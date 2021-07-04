Hồng Xương Long khen ‘công chúa’ Hà Kiều Anh, cà khịa Phi Nhung ‘kiếp trước ân oán’

Phi Nhung và Hồng Xương Long từng có thời gian xích mích nhau trên mạng xã hội. Bên cạnh đó vụ ‘công chúa tự nhận’ của Hà Kiều Anh vừa mới hạ nhiệt thì nhạc sĩ Lỡ Duyên lại đăng đàn về gia phả của mình và thắc mắc: “Có khi nào tui là Hoàng tử không ta?”. Những tưởng 3 nhân vật này không có gì liên quan đến nhau trong câu chuyện trên tuy nhiên khi bài đăng xuất hiện lên mạng xã hội thì khó có thể đoán trước việc gì sẽ xảy ra.

Hà Kiều Anh và Phi Nhung đều xuất hiện dưới bài đăng của NS Hồng Xương Long - Ảnh: Internet

Cụ thể dưới phần bình luận khán giả đã để hình của Hà Kiều Anh và Phi Nhung với danh xưng công chúa trong ảnh. Tuy nhiên Hồng Xương Long đã dành cho Hoa hậu Việt Nam năm 1992 lời khen xinh đẹp còn riêng Phi Nhung anh cà khịa: "Lại gặp Phi Phi nữa. Đi đâu cũng gặp nàng. Có khi nào kiếp trước có ân oán duyên nợ gì không trời".