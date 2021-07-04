Hồng Xương Long khen ‘công chúa’ Hà Kiều Anh, cà khịa Phi Nhung ‘kiếp trước ân oán’

Sau vụ ồn ào ‘con vua cháu chúa’ của Hà Kiều Anh thì đến NS Hồng Xương Long cũng thắc mắc xem bản thân có phải là hoàng tử?
- Đàm Vĩnh Hưng chi 500 triệu, Phi Nhung bỏ ngay 100 triệu giữa lùm xùm dùng sai tiền từ thiện, họ đã làm gì trong mùa dịch Covid-19?
- Con nuôi Phi Nhung bất ngờ tiết lộ điều chưa ai biết về mẹ, bật mí gây sốc về Hồ Văn Cường
Phi Nhung và Hồng Xương Long từng có thời gian xích mích nhau trên mạng xã hội. Bên cạnh đó vụ ‘công chúa tự nhận’ của Hà Kiều Anh vừa mới hạ nhiệt thì nhạc sĩ Lỡ Duyên lại đăng đàn về gia phả của mình và thắc mắc: “Có khi nào tui là Hoàng tử không ta?”. Những tưởng 3 nhân vật này không có gì liên quan đến nhau trong câu chuyện trên tuy nhiên khi bài đăng xuất hiện lên mạng xã hội thì khó có thể đoán trước việc gì sẽ xảy ra.
Cụ thể dưới phần bình luận khán giả đã để hình của Hà Kiều Anh và Phi Nhung với danh xưng công chúa trong ảnh. Tuy nhiên Hồng Xương Long đã dành cho Hoa hậu Việt Nam năm 1992 lời khen xinh đẹp còn riêng Phi Nhung anh cà khịa: "Lại gặp Phi Phi nữa. Đi đâu cũng gặp nàng. Có khi nào kiếp trước có ân oán duyên nợ gì không trời".
Trước đó, nhạc sĩ Hồng Xương Long đã từng lên tiếng về vụ lùm xùm giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung. Anh cho rằng chỉ muốn nói lên sự thật và tìm lại công bằng cho các em. Ngay sau đó nam nhạc sĩ cho rằng bên phía Phi Nhung đã đe dọa và muốn đưa Hồng Xương Long lên sóng truyền hình.
Ngoài ra sau đó Hồng Xương Long còn tung ra những tin nhắn tố phía Phi Nhung hăm dọa mình và cho rằng bên phía ê kíp nữ ca sĩ đã lên tiếng xin lỗi.
Hiện tại bài đăng của nam ca sĩ nhận được khá nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.