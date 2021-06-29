Đàm Vĩnh Hưng chi 500 triệu, Phi Nhung bỏ ngay 100 triệu giữa lùm xùm dùng sai tiền từ thiện, họ đã làm gì trong mùa dịch Covid-19?

Sau khi fan tố Đàm Vĩnh Hưng dùng tiền từ thiện sửa chùa sai mục đích và Phi Nhung ỉm tiền từ thiện trong 5 năm thì mới đây cả hai đã có hành động bất ngờ trong việc hành thiện.

Khi tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra khá tạp, nhiều quỹ ủng hộ phòng chống dịch bệnh đã ra mắt trong đó có Quỹ vaccine phòng chống Covid-19. Đến nay Ban quản lý quỹ đã thu về 7.716 tỷ đồng tính đến 17h ngày 27/6/2021. Rất nhiều nghệ sĩ đã chung tay ủng hộ quỹ này, trong đó có hai tên tuổi đáng chú ý là Phi Nhung là Đàm Vĩnh Hưng. Phi Nhung đã chi 100 triệu để ủng hộ còn riêng Đàm Vĩnh Hưng đã chi 500 triệu dành tặng cho quỹ nêu trên.

Nhìn vào bảng tổng kết có thể thấy Phi Nhung ủng hộ 100 triệu cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 - Ảnh: Internet Ngoài ra còn có các nghệ sĩ khác tham gia đóng góp như ca sĩ Đan Trường 50 triệu đồng, ca sĩ Mỹ Dung 300 triệu đồng, ca sĩ Mỹ Lệ ủng hộ 500 triệu đồng, ca sĩ Mỹ Tâm 300 triệu đồng… Dù vướng phải lùm xùm từ thiện không đáng có trước đó nhưng Phi Nhung và Đàm Vĩnh Hưng đã có hành động đáng khen trong mùa dịch Covid-19 này - Ảnh: Internet Trước đó Đàm Vĩnh Hưng từng khiến cõi mạng khó hiểu khi dùng tiền từ thiện ủng hộ lũ lụt để sửa chùa. Lần đó, ông Hoàng nhạc Việt nhận về gần 1,43 tỷ đồng từ mạnh thường quân và đã chi ra 140 triệu đồng để sửa chùa gây khá nhiều tranh cãi trong dư luận. Tuy nhiên sau đó anh cũng lên tiếng giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm.

Sau phốt dùng tiền từ thiện sửa chùa sai mục đích thì khán giả vẫn rất ủng hộ những việc từ thiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet Riêng Phi Nhung cũng từng dính nghi vấn ỉm tiền từ thiện trong suốt hơn 5 năm. Ngoài ra cô còn gây khó chịu cho khán giả khi gộp chung chuyến từ thiện do bản thân tự quyên góp với nhãn hàng. Sau đó khi được yêu cầu giải thích về phần tiền còn lại là 500 triệu thì cô vẫn im lặng luôn đến hiện tại. Phi Nhung cũng từng dính nghi vấn ỉm tiền từ thiện miền Trung hơn 5 năm qua không một lời giải thích - Ảnh: Chụp màn hình Khán giả hi vọng cô sẽ minh bạch hơn trong các chuyến từ thiện sắp tới để lấy lại hình ảnh đẹp trong mắt công chúng - Ảnh: Internet Việc chung tay ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của cả hai đã phần nào lấy lại hình ảnh của người hâm mộ. Nhiều khán giả hy vọng rằng trong tương lai các ca sĩ sẽ sử dụng tiền từ thiện quyên góp từ khán giả đúng mục đích và minh bạch hơn để tránh xảy ra những vụ lùm xùm không đáng có trong quá trình hành thiện.

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