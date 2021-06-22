Sau thời gian dài 'ở ẩn', Phi Nhung vừa có động thái lạ trên mạng xã hội

Vụ lùm xùm giữa Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường luôn khiến cõi mạng bàn tán không ngớt. Khán giả chia làm hai phe, một bên cho rằng Phi Nhung nên trả tiền lại cho con nuôi để anh có cuộc sống thoải mái hơn, bên còn lại thì vẫn dành cho ca sĩ Phi Nhung những lời động viên và mong cô mau chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục cống hiến nghệ thuật.

Sau lùm xùm với con nuôi Hồ Văn Cường nữ ca sĩ ít xuất hiện trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Sau những bình luận chỉ trích của cư dân mạng, nữ ca sĩ đã khóa trang Facebook cá nhân và tắt chức năng bình luận trên fanpage. Cô cũng không xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên thật bất ngờ khi mới đây Phi Nhung đã có động thái mới trên mạng xã hội. Theo đó, ca sĩ Phi Nhung đã mở lại trang cá nhân và còn quay video hát karaoke tặng cư dân mạng.