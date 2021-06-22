Sau thời gian dài 'ở ẩn', Phi Nhung vừa có động thái lạ trên mạng xã hội

Ngoài hát Karaoke tặng cư dân mạng Phi Nhung còn chia sẻ nhiều điều dành cho khán giả trên fanpage cá nhân.
- Lộ diện người đứng sau phi vụ Phi Nhung nhận con nuôi Hồ Văn Cường, lên tiếng 'bật ngược' khiến nhiều người 'tá hỏa'
- Biến căng: Tố Quang Lê đòi 30 triệu hậu ‘vạch mặt’ Phi Nhung kì kèo 40 triệu hát chùa, Lưu Chấn Long 'gặp đại hạn'
Vụ lùm xùm giữa Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường luôn khiến cõi mạng bàn tán không ngớt. Khán giả chia làm hai phe, một bên cho rằng Phi Nhung nên trả tiền lại cho con nuôi để anh có cuộc sống thoải mái hơn, bên còn lại thì vẫn dành cho ca sĩ Phi Nhung những lời động viên và mong cô mau chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục cống hiến nghệ thuật.
Sau những bình luận chỉ trích của cư dân mạng, nữ ca sĩ đã khóa trang Facebook cá nhân và tắt chức năng bình luận trên fanpage. Cô cũng không xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên thật bất ngờ khi mới đây Phi Nhung đã có động thái mới trên mạng xã hội. Theo đó, ca sĩ Phi Nhung đã mở lại trang cá nhân và còn quay video hát karaoke tặng cư dân mạng.
Cô chia sẻ: "Hát karaoke tặng cả nhà trước khi đi ngủ nha. Lâu quá rồi không hát bài này. Vậy mới biết hát karaoke khó gì đâu á. Nhưng vẫn ráng hết sức để chúc cả nhà ngủ ngon, có khi còn quên melody. Chị tự quay đó nha".
Xuất hiện trong đoạn clip, ca sĩ Phi Nhung hát ca khúc Chuyện tình hoa Pense do danh ca Giao Linh dạy cô khi còn trẻ với vẻ mặt tươi tắn và rạng rỡ. Cô tâm sự: "Không biết bây giờ hát lại có thuộc bài không hay là quên giai điệu rồi. Chúc mọi người ngủ ngon. I love you".
Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả cho hay, dù có thế nào đi nữa thì vẫn yêu thương nữ ca sĩ và mong cô sớm vượt qua giai đoạn khủng hoảng.