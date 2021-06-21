Quản lý của Ngô Kiến Huy tiết lộ '8 sự thật' về mối quan hệ Phi Nhung và Hồ Văn Cường

Về sự thật đầu tiên, anh cho biết mình là người kết nối giữa Hồ Văn Cường và ca sĩ Phi Nhung trong cuộc thi Vietnam Idol Kids. Trong cuộc thi này nam ca sĩ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ ca sĩ Phi Nhung. Anh chia sẻ thêm trong các phần thi tiếp theo của cuộc thi năm đó Phi Nhung là người hỗ trợ rất nhiều cho Hồ Văn Cường để anh chạm tay đến vị trí cao nhất.

Lùm xùm của ca sĩ Phi Nhung thu hút sự quan tâm của khá nhiều người trong giới showbiz. Mới đây quản lý lâu năm của ca sĩ Ngô Kiến Huy đã chia sẻ một bức tâm thư dài trên trang cá nhân với tiêu đề: "Phi Nhung - Hồ Văn Cường và 8 sự thật cần biết" nhằm bênh vực đàn chị và giúp khán giả có cái nhìn khách quan hơn về lùm xùm vừa qua.

Anh còn khẳng định nhờ có Phi Nhung mới có Hồ Văn Cường ngày hôm nay và cho rằng không nên so sánh nam ca sĩ với Phương Mỹ Chi vì cả hai có xuất phát điểm khác nhau.

Sự thật thứ hai được anh chia sẻ là dù có quản lý Hồ Văn Cường lúc cương, lúc nhu nhưng tất cả chỉ đều muốn tốt cho nam ca sĩ trẻ và không hề có chuyện đánh đập hay lợi dụng.

Video cho thấy Phi Nhung tập luyện cho Hồ Văn Cường trước khi nam ca sĩ nổi tiếng - Ảnh: Chụp từ clip

Quản lý của ca sĩ Ngô Kiến Huy cũng phản bác lại ý kiến của cư dân mạng đã đánh tráo khái niệm nhờ giữ tiền giùm và bị buộc không được cầm tiền, thông tin Hồ Văn Cường không nhận được tiền thưởng là hoàn toàn không đúng. Anh cho biết chính mẹ của Hồ Văn Cường đã lên nhận số tiền thưởng là 180 triệu (200 triệu đồng trừ 20 triệu tiền thuế), quản lý có nói gia đình mang số tiền về quê sửa nhà nhưng bố mẹ Cường gửi lại cho quản lý vì họ có quyết định khác. Còn hiện nay Phi Nhung nói không biết số tiền bao nhiêu là chuyện của Phi Nhung nhưng mẹ của Hồ Văn Cường và quản lý biết.

Riêng về chuyện học hành, chính ca sĩ Phi Nhung là người liên lạc với hiệu trưởng và dẫn Cường lên đăng ký nhập học tại trường quốc tế. Dù được miễn học phí nhưng mỗi năm Phi Nhung vẫn phải trả tiền túi khoảng 80 triệu cho các chi phí bán trú, xe đưa rước, đồng phục, phí cơ sở vật chất... cho Hồ Văn Cường.

Hồ Văn Cường và ba mẹ trong ngày đăng quang Vietnam Idol Kids - Ảnh: Internet

Quản lý của Ngô Kiến Huy còn cho biết gia đình Hồ Văn Cường không có ý định về quê, bố mẹ nam ca sĩ cũng có chia sẻ là muốn sống tại thành phố.

Anh còn nhấn mạnh rằng số tiền quản lý giữ giùm là do chính mẹ của Cường nói với anh muốn rút ra lúc nào cũng được, cũng có lúc đã rút ra rút vào đưa cho cô con gái mỗi lần ở quê lên chơi. Bố Cường thì nói với anh rằng con gái họ lấy chồng thì theo chồng và có cuộc sống riêng, cũng từng nói chuyện qua điện thoại với một bên để xin bỏ những video bôi xấu gia đình mình xuống.

Phi Nhung đã âm thầm giúp đỡ Hồ Văn Cường rất nhiều trong lĩnh vực ca hát và chuyên môn - Ảnh: Internet

Nam quản lý cũng đã gọi cho Hồ Văn Cường trước khi viết bài đăng này với tư cách người giới thiệu nam ca sĩ đến với Phi Nhung: "Con có thật sự cảm ơn chú giống như bao lần gặp trước không? Con có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Và nếu có bất kì 1 điều gì cần phản ánh thì tìm chú vì chú sẽ tự chịu trách nhiệm cho sự mai mối này".

Anh cũng khuyên cộng đồng mạng nên bớt săm soi chuyện đời tư nghệ sĩ khi chia sẻ: "Cộng đồng mạng thì tôi không nói vì có biết là ai đâu, nhưng trong chuyện này cần xem lại vài chuyên gia, khi mình đã luôn nhắc đến là 1 chuyên gia thì những thông tin con số mình phải chuẩn xác hãy tìm hiểu rồi hãy nói, ở đâu ra Hồ Văn Cường 1 show 50-70 triệu, nếu muốn biết rõ hơn mọi người Google loạt bài của nhiều báo phỏng vấn trực tiếp show, thời Quán quân cao nhất 30 triệu, gần đây thì hay đi kẹp cùng Phi Nhung lương khoảng 10 triệu. Và qua câu chuyện này tôi được biết thêm 1 nhân vật là Hoa hậu 200 tỷ, tự nhiên giàu cái thành Hoa hậu có danh xưng là sao, viết 3, 4 status đòi này đòi kia trong khi không biết đâu là sự thật, cũng chả quen Phi Nhung lẫn Hồ Văn Cường, giàu mà không sang là có thật."