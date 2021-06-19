Nhà đài bất ngờ ‘gọi tên’ Phi Nhung và lùm xùm với Hồ Văn Cường: 'Mẹ nuôi con hay con nuôi mẹ?'

Hậu trường 19/06/2021 08:37

Đài truyền hình VTC đã bất ngờ lên tiếng về lùm xùm giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường.

Câu chuyện lùm xùm giữa Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường vẫn đang được dư luận quan tâm. Có lẽ Phi Nhung muốn kết thúc mọi chuyện khi hứa sẽ trả lại tiền cho Hồ Văn Cường và nam ca sĩ cũng đã xin khán giả rằng "hãy trả lại cho gia đình con cuộc sống bình thường". Tuy nhiên rất nhiều khán giả vẫn mong câu chuyện sẽ được giải quyết minh bạch hơn.

Trước sức nóng của vấn đề, mới đây, kênh VTC14 cũng đã đưa vụ Phi Nhung và Hồ Văn Cường lên phóng sự dài hơn 5 phút gửi đến khán giả xem đài. Cụ thể, nhà đài đã mời 3 nhân vật tiếng tăm trong lĩnh vực báo chí và pháp luật bao gồm nhà báo Nguyễn Mạnh Hà, nhà báo Hà Tùng Long và luật sư Phan Kế Hiển (Đoàn Luật sư Hà Nội) để bàn luận về vấn đề trên.

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Vụ lùm xùm của Phi Nhung và Hồ Văn Cường được đưa lên sóng truyền hình khiến khán giả xôn xao - Ảnh: Cắt từ clip

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ: "Đúng nghĩa là con nuôi thì phải nuôi một đứa trẻ từ khi còn bé, mồ côi chẳng hạn. Còn đây nhận nuôi một tài năng trẻ, có giải thưởng rồi thậm chí là có khả năng kiếm tiền tốt rồi. Chữ con nuôi nghe tình cảm, cao quý và có thể vì thế mà khi công chúng nhìn vào có thiện cảm hơn giữa ngôi sao và con nuôi của ngôi sao. Có thể gọi đó là cách đánh lạc hướng dư luận… Anh cũng nhận định, "bố mẹ Hồ Văn Cường có thể hơi hạn chế về pháp luật nên đã giao cho Phi Nhung hoàn toàn quản lý con ruột của mình".

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Phóng sự trên đài truyền hình đề cập về lùm xùm nhận con nuôi của Phi Nhung - Ảnh: Internet

Riêng nhà báo Hà Tùng Long cho biết: “Việc cho rằng không nắm được con số, giao tất cả cho quản lý định đoạt hoặc giữ bao nhiêu lâu thì giữ rất khó tin. Cô ấy (Phi Nhung - PV) không minh bạch về tài chính".

Luật sư Phan Kế Hiển cũng nêu lên quan điểm cho rằng, ngay cả trong trường hợp nhận nuôi hợp pháp (chứ không phải nhận nuôi bằng tình cảm, không có ràng buộc về giấy tờ như trường hợp Phi Nhung), bố mẹ nuôi có thể giữ tiền mà con làm ra. Nhưng "nếu sử dụng tiền sai mục đích, không vì sự phát triển của trẻ em, ngoài ý chí của trẻ em thì vẫn có thể yêu cầu điều tra". 

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Nhà đài đặt ra câu hỏi 'mẹ nuôi con hay con nuôi mẹ?' - Ảnh: Internet

Việc Hồ Văn Cường ứng xử với mẹ nuôi thế nào là chuyện gia đình tuy nhiên cộng đồng cũng nên quan tâm đến quyền lợi và sự tự do của một đứa trẻ. Nhận nuôi để nuôi con hay để con nuôi lại mẹ; nhận nuôi vì lòng yêu thương hay để có thêm uy tín, để tên tuổi mình được bảo chứng, đó là vấn đề mà nhà đài cũng như khán giả đều muốn có câu trả lời cụ thể.

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Việc thiếu minh bạch trong chuyện tiền bạc và cát sê dẫn đến sự tranh cãi của khán giả và họ mong Phi Nhung sớm trả lại toàn bộ tiền cho Hồ Văn Cường để mọi chuyện đỡ phức tạp hơn.

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