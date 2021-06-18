Lưu Chấn Long tung bằng chứng mới vụ Phi Nhung ‘hét giá’ bỏ về khi nhận 5 triệu hát chùa

Hậu trường 18/06/2021 08:24

Vụ lùm xùm giữa Phi Nhung và Lưu Chấn Long có tình tiết mới khi anh vừa tung bằng chứng xác thực vụ hét giá hát chùa khiến cõi mạng xôn xao.

Những ngày qua, cư dân mạng ngoài quan tâm vụ Phi Nhung lợi dụng con nuôi còn chú ý đến ca sĩ Lưu Chấn Long khi anh tố Phi Nhung hét giá cát sê cắt cổ khi hát tại chùa. Ngoài ra cô còn bị nghi đã kì kèo tiền xăng xe lên đến 40 triệu, khi được trả 5 triệu cô liền khó chịu ra về khiến ai cũng chưng hửng.

Dù đã có bằng chứng phủ nhận và tố Lưu Chấn Long nói dối nhưng anh đã lên tiếng đính chính rằng thời điểm Phi Nhung ra giá cát sê cao chót vót là ngày 19/01/2016 không phải ngày 21/01/2017 như chia sẻ trước đó. Ngoài ra anh còn tung cả poster chương trình và cho rằng mình không bịa đặt, vu khống ai cả. Anh tự tin viết lên trang cá nhân: "Còn như nếu bất kì ai nghĩ là mình đang vu khống hay là câu fame gì đó thì cứ kêu quản lý hoặc Phi Phi gặp trực tiếp đối chất. Hoặc có thể kiện mình ra toà nhé".

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Lưu Chấn Long hùng hồn tuyên bố Phi Nhung hét giá cát sê là có thật, anh chia sẻ kèm poster để nhấn mạnh lời đấu tố của mình trên trang cá nhân. Trên poster cũng cho thấy Lưu Chấn Long diễn cùng Phi Nhung vào năm 2016, đây được nam ca sĩ cho là bằng chứng xác thực để tố đàn chị - Ảnh: Chụp màn hình

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Quản lý Phi Nhung cũng đã lên tiếng trong vụ lùm xùm đấu tố giữa Lưu Chấn Long và Phi Nhung - Ảnh: Internet
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Phi Nhung hiện đang khóa trang cá nhân và chưa có phản hồi gì thêm - Ảnh: Internet

Trước đó, phía ca sĩ Phi Nhung cũng đã tố ngược lại anh và cho rằng nam ca sĩ đang bịa đặt vu khống. Quản lý Phi Nhung cho biết ngày 21/01/2017 âm lịch (17/02/2017 dương lịch) ca sĩ Phi Nhung và các con nuôi của cô đang đi hát tại Bến Tre, không hề xuất hiện ở Vũng Tàu như Lưu Chấn Long đã nói. Bên cạnh đó quản lý Phi Nhung cũng chia sẻ những bằng chứng cho thấy Phi Nhung không thể có mặt tại Vũng Tàu như Lưu Chấn Long từng chia sẻ trước đó.

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Nhân vật này chia sẻ về sự quan tâm ân cần của Phi Nhung dành cho mọi người, bên cạnh dó còn dành nhiều lời khen cho Hồ Văn Cường.

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Từ khóa:   Lưu Chấn Long Phi Nhung Phi Nhung cát sê Phi Nhung hát chùa

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