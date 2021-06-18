Lưu Chấn Long tung bằng chứng mới vụ Phi Nhung ‘hét giá’ bỏ về khi nhận 5 triệu hát chùa

Những ngày qua, cư dân mạng ngoài quan tâm vụ Phi Nhung lợi dụng con nuôi còn chú ý đến ca sĩ Lưu Chấn Long khi anh tố Phi Nhung hét giá cát sê cắt cổ khi hát tại chùa. Ngoài ra cô còn bị nghi đã kì kèo tiền xăng xe lên đến 40 triệu, khi được trả 5 triệu cô liền khó chịu ra về khiến ai cũng chưng hửng.

Dù đã có bằng chứng phủ nhận và tố Lưu Chấn Long nói dối nhưng anh đã lên tiếng đính chính rằng thời điểm Phi Nhung ra giá cát sê cao chót vót là ngày 19/01/2016 không phải ngày 21/01/2017 như chia sẻ trước đó. Ngoài ra anh còn tung cả poster chương trình và cho rằng mình không bịa đặt, vu khống ai cả. Anh tự tin viết lên trang cá nhân: "Còn như nếu bất kì ai nghĩ là mình đang vu khống hay là câu fame gì đó thì cứ kêu quản lý hoặc Phi Phi gặp trực tiếp đối chất. Hoặc có thể kiện mình ra toà nhé".