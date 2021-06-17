Khán giả ngao ngán vì 'màn hát tuồng’ rùm beng MXH: Phi Nhung nói một đằng, quản lý Diễm Phạm kể một nẻo

Lúc đầu khi nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi khi cậu vừa đăng quang một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc , rõ ràng Phi Nhung đã hứa chắc như đinh đóng cột sẽ lo cho Cường ăn học đầy đủ, tài trợ toàn bộ chi phí cho nam ca sĩ đến khi Cường đủ 18 tuổi. Thời điểm đó cô còn cho biết toàn bộ tiền thưởng và tiền đi hát sẽ do Cường giữ khiến khán giả nghe thấy cũng mát ruột. Tuy nhiên sau đó thì mọi chuyện lại khác hoàn toàn.

Lùm xùm giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung về chuyện cát sê đi hát đến việc chậm trả giải thưởng cho nam ca sĩ đang khiến khán giả cảm thấy khó chịu. Nhiều người bắt đầu đặt ra nghi vấn khi lời nói của các nhân vật trong câu chuyện trên khá mâu thuẫn và lộ ra nhiều điểm sơ hở. Thậm chí khán giả còn cho rằng chính Ê kíp của Phi Nhung đã đứng sau giật dây tất cả sự việc trên khiến dân mạng náo loạn trong những ngày qua.

Quản lý Diễm Phạm cũng bóng gió chuyện trang trải học phí đắt đỏ ở trường quốc tế rằng: "Dư luận đâu có biết một năm Hồ Văn Cường học ở trường quốc tế phải đóng bao nhiêu tiền? Trường quốc tế có chính sách giảm nhưng không có ở đâu miễn phí tất cả. Ba năm, Cường học ở trường Lê Văn Tám hết bao nhiêu tiền không ai biết".

Khi lùm xùm nổ ra, Phi Nhung phát biểu: "Tiền giải thưởng Quán quân Vietnam Idol Kids Cường từng giành được, tôi có hỏi bố mẹ Cường có muốn lấy không, tôi sẽ kêu quản lý thanh toán thì chị Thu (mẹ của Hồ Văn Cường) nói thôi từ từ đi. Mà nói thật khi ở nhà tôi, mọi người sướng vô cùng. Xây nhà dưới quê với số tiền thưởng hơn 200 triệu thì cũng được đi, nhưng tương lai của Cường sẽ như thế nào? Cường phải đi học". Điều này làm dấy lên nghi vấn cô dành tiền đi hát của Hồ Văn Cường để bù vào học phí.

Ngay sau màn phát biểu gây khó chịu này nhiều khán giả đã “đào” ngay thông tin trường Hồ Văn Cường theo học tài trợ học phí cho anh. Chưa kể khán giả còn tỏ ra ngao ngán trước những lời nói trước nhau không bất nhất của Ê kíp Phi Nhung.

Hồ Văn Cường nhận học bổng tài năng của trường quốc tế anh đang theo học - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở, Phi Nhung từng cho biết sẽ tập trung việc học cho Hồ Văn Cường chứ không phải chuyện đi hát hay chạy show kiếm tiền. Tuy nhiên sau đó thì bà Diễm Phạm lại phát biểu trên báo rằng: “2 năm nay Cường không đi hát thì ai nuôi?”. Khán giả phát hiện, ban đầu chính ekip đã tự hứa chăm sóc cho Hồ Văn Cường, điều này họ tự nguyện làm chứ khán giả không ai ép nhưng bây giờ lại có thể mở miệng phát biểu một câu rất "khó đỡ".

Lại thêm một lần khó hiểu, dù quản lý cho rằng Hồ Văn Cường không đi hát nhưng khán giả vẫn phát hiện trên trang cá nhân của anh khá nhiều clip đi diễn, không hề có chuyện ngừng nhận show như quản lý Diễm Phạm tuyên bố.

Lịch diễn của Hồ Văn Cường bị cư dân mạng phát hiện khi bà Diễm Phạm quản lý Phi Nhung tuyên bố 2 năm nam ca sĩ không đi hát - Ảnh: Chụp màn hình

Chuyện cát sê và tiền giải thưởng của Hồ Văn Cường càng gây nhiều nghi vấn tranh cãi hơn bao giờ hết khi Phi Nhung tuyên bố với truyền thông: "Tôi là ca sĩ nên không bao giờ giữ tiền. Ca sĩ thực thụ mà lo cả tiền bạc thì không hát được nên tiền của tôi và Cường mới giao cho quản lý giữ. Tiền của Cường đi diễn được bao nhiêu tôi không được biết, và ngược lại tiền của tôi cũng không ai được biết. Mỗi công ty có quy định khác nhau, đây là điều khoản hợp đồng chúng tôi đã ký".

Nam ca sĩ đi diễn nhiều show ở tỉnh - Ảnh: Internet

Thế nhưng “gậy ông đập lưng ông” khi không lâu sau đó Diễm Phạm chia sẻ trên Phụ Nữ Online rằng: "Tôi có cho biết chứ. Lâu lâu tôi thông báo cho Cường. Nhưng hiện tại, Cường đang nghe đầu kia đầu nọ rồi bị lung lay. Xin lỗi bạn, công ty của tôi chi hay nhận một đồng cũng phải ghi ra. Một công ty hoạt động bao nhiêu năm cũng phải có kế toán, quản lý, đi diễn phải may đồ, đặt vé máy bay. Ai chịu, ai tính những khoản đó?".

Ngoài ra bà Diễm Phạm còn nói thêm: “Đến 18 tuổi tôi mới làm hợp đồng. Từ 13-17 tuổi, tôi không lấy một đồng nào của Cường".

Ba mẹ Hồ Văn Cường cũng mâu thuẫn trong nhiều bài chia sẻ - Ảnh: Internet

Ba mẹ Hồ Văn Cường cũng khá bất nhất trong lời nói khi cho biết không có hợp đồng giữa con bà Phi Nhung và cũng chẳng biết gì về tiền cát sê, thế nhưng trong bài phỏng vấn trên báo Phụ Nữ mẹ của Hồ Văn Cường lại nói: "Tôi giữ. Tiền của tôi cũng nhiều lắm. Tôi muốn sống ổn định ở Sài Gòn chứ không phải ở quê. Tôi muốn sau này mua nhà ở Sài Gòn. Tôi biết khoản tiền nhiều lắm. Tôi nói với chị Nhung và ba Tèo (quản lý Diễm Phạm - PV) cho tôi gửi phần tiền đó".

Đừng nghĩ khán giả có thể dễ dàng bị dắt đi vòng vòng mà không biết gì? - Ảnh: Chụp màn hình

Theo dõi "toàn cảnh" những chia sẻ trong vụ Hồ Văn Cường - Phi Nhung, một bộ phận khán giả cảm thấy mình không được tôn trọng khi cứ bị dắt đi vòng vòng và kết quả thì chẳng ai biết đâu là sự thật. Hiện tại khán giả vẫn đang xôn xao về những phát ngôn này và mong có một thông tin "đầy đủ, toàn diện, cuối cùng" về sự việc.