Trước những thị phi bủa vây, Phi Nhung cho rằng tiền cát sê và giải thưởng tất cả do quản lý giữ và cô không hề biết đến. Khi ca sĩ Hồ Văn Cường đủ 18 tuổi và học xong cấp 3 cô sẽ hoàn trả lại đầy đủ.

Hồ Văn Cường và Phi Nhung có lẽ là hai cái tên sáng nhất cõi mạng tính đến thời điểm hiện tại. Tin đồn Phi Nhung giữ tiền cát sê đi hát và giải thưởng của Hồ Văn Cường 5 năm qua được dư luận quan tâm dồn dập.

Cô cũng chia sẻ trên Ngoisao.net và cho rằng mình khá oan ức. Việc thiên hạ đồn cô giữ tiền không trả là sai, do ba mẹ Hồ Văn Cường nhờ cô giữ nên mọi người hãy có cái nhìn khách quan hơn. Ca sĩ Phi Nhung chia sẻ: “Không chỉ cha mẹ Cường, chính Cường cũng là người nhờ tôi giữ tiền giùm. Ngày Cường được trao tiền thưởng giải quán quân, chính mẹ Cường lên nhận. Quản lý của tôi lúc đó nói bố mẹ Cường mang tiền về quê sửa nhà và nếu thiếu thì sẽ cho thêm, nhưng anh Mười, chị Thu (bố mẹ Hồ Văn Cường) đều nói nhờ quản lý giữ giúp".

Dù đã lên tiếng đính chính giải thích nhiều lần nhưng có lẽ cô vẫn chưa làm hài lòng người hâm mộ. Khán giả yêu cầu cô nên trả lại sớm tiền của Hồ Văn Cường để mọi chuyện lùm xùm mau chóng kết thúc.

Ngoài ra cô còn cho biết ba mẹ Cường đã nắm rõ con số tiền mà nam ca sĩ đi hát 5 năm qua và sẽ trả lại cho Cường khi hết lớp 12. Cô cũng cho biết hy vọng trả tiền sớm cho Hồ Văn Cường để nam ca sĩ có thể tự lập và thực hiện ước mơ.

Phi Nhung tuyên bố trả tiền cho Hồ Văn Cường khi anh học xong lớp 12 - Ảnh: Internet

Ca sĩ Phi Nhung nói thêm: “Tôi nói mỗi công ty có một nguyên tắc riêng là mọi ca sĩ - công ty đều có những hợp đồng thỏa thuận thỏa đáng được cả hai bên chấp nhận. Nhưng Cường với tôi hay công ty không tồn tại hợp đồng đó. Chúng tôi đối xử với nhau như con cháu một nhà. Dù vậy, điều tôi dám khẳng định, tiền của Cường tôi không đụng đến. Ngày đưa lại tiền cho Cường, tôi sẽ đưa trọn số tiền con có. Toàn bộ chi phí thực hiện sản phẩm âm nhạc mà tôi đầu tư trước nay dĩ nhiên tôi quán xuyến cho con. Tôi nhận Cường làm con với lời hứa cho con ăn học tử tế và nay tôi đang gần hoàn thành lời hứa của mình".

Riêng về căn nhà bỏ hoang và chị ruột đi lượm ve chai cô cũng cho biết thêm đó là chuyện riêng của gia đình Cường nên cô sẽ không nói đến. Ca sĩ Phi Nhung cũng tỏ ra khá mệt mỏi khi bị bịa đặt giam lỏng gia đình Hồ Văn Cường.

Căn nhà rách bỏ hoang ở quê của Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

"Đây là thời đại nào rồi mà những chuyện bịa đặt kinh khủng vẫn có thể tồn tại như tôi giam lỏng cả gia đình Cường. Công việc của cha Hồ Văn Cường là quán xuyến công việc ở quán chay do Phi Nhung làm chủ, thế mà cứ bị nói làm bảo vệ có nhận lương tháng 10 triệu. Trong khi mẹ Hồ Văn Cường phụ giúp chăm các bé, con nuôi Phi Nhung, trong đó có cháu ngoại của cha mẹ Hồ Văn Cường, 2 chị em như gia đình lại bị nói thành đi ở đợ. Ngày đó tôi cũng có ý đón chị gái Cường lên ở chung cho gần bố mẹ và em trai nhưng sau 3 tháng cháu lại muốn về quê lấy chồng". Ca sĩ Phi Nhung giãi bày thêm.