Cùng bị bà Phương Hằng 'phong ấn', so kè Hoài Linh và Phi Nhung ai đang cao tay ‘lật ngược thế cờ'?

Trở lại những câu chuyện lùm xùm từ thiện của giới showbiz gần đây. Người ta vẫn xuýt xoa và tiếc nuối giá như NS Hoài Linh tranh thủ làm từ thiện sớm hơn một chút có lẽ bây giờ anh vẫn nghiễm nhiên làm ông hoàng làng giải trí mà khó có tên tuổi nào qua mặt được. Sau vụ lùm xùm chậm giải ngân tiền ủng hộ đồng bào miền Trung suốt hơn 6 tháng, nhiều khán giả cảm thấy khó chịu khi anh lặn mất tăm. Sau khi bị phát giác tài khoản giữ hơn mười mấy tỷ thì lúc này anh mới bắt đầu tiến hành trao quà cho bà con khó khăn. Anh cũng không lên báo nói tới nói lui hay giải thích dài dòng.

Mới đây bà Nguyễn Phương Hằng gây xôn xao khi bóng gió một nghệ sĩ L thua bạc gần 70 tỷ. Cũng có người đoán già đoán non là một danh hài nổi tiếng. Cũng có kẻ thì cho rằng bà hơi nhiều chuyện vì dù cho có thua 100 tỷ đi chăng nữa thì cũng là tiền của họ không liên quan gì đến bà. Chưa kể dân mạng còn thấy khó chịu khi bà gọi Phi Nhung là Phi Phi Cô Nương. Cái danh xưng đi hát bao nhiêu năm trong nghề không lẽ để bà dễ dàng thay đổi đến thế?

Tiếp tục đến câu chuyện của Phi Nhung. Sau khi bị nữ doanh nhân Đại Nam điểm mặt đặt tên, cô cũng vướng vào lùm xùm từ chuyện từ thiện đến việc lợi dụng trẻ em, bị một hacker tố xây "ổ quỷ" trên mạng xã hội. Thay vì không liên lạc, không đôi co với bà Phương Hằng như NS Hoài Linh cô lại giả lả vào ca hát trò chuyện cùng bà Phương Hằng. Người ta thường bảo “có tật hay giật mình”, nếu mình chẳng làm gì khuất tất thì nếu có Tề Thiên sống dậy cầm thước bảng diệt trừ yêu quái mình cũng chẳng sợ. Vì ham phân bua nên ngay sau đó Phi Nhung bị bốc phốt từ thiện tiếp tục.

Sau khi tuyên bố đã giải ngân đủ số tiền nhận được anh chỉ đăng video đính chính một lần trong clip. Dù sau đó có nhiều ý kiến trái chiều nhưng đến nay NS Hoài Linh vẫn hoàn toàn im lặng. Người ta thường bảo “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, tuy nhiên trong trường hợp này Hoài Linh đã khiến thiên hạ lặng yên hẳn một cơn gió. Anh dùng tuyệt chiêu khá thông minh và sự chịu đựng khôn khéo, chứng tỏ kinh nghiệm ứng xử xuất sắc sau chục năm làm “vơ-đét” trên sân khấu hài hải ngoại lẫn trong nước.

Giá như cô im lặng, để mọi chuyện qua đi thì sự việc đã không đến nỗi rần rần trên mạng xã hội. Không lâu sau đó cô lại lên mạng nói bóng nói gió về chuyện từ thiện khiến dân mạng lại dập ngược khi tiếp tục khui chuyện cát sê, động quỷ, tiền đi hát bao năm với con nuôi Hồ Văn Cường. Ca sĩ Phi Nhung cũng "không phải dạng vừa" khi lên báo trả lời giải thích khiến người ta có cớ vịn vào bài phỏng vấn đó để tiếp tục bắt bẻ cô. Chưa kể Hồ Văn Cường trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” lại tung một clip đính chính hết sức “giả trân” càng làm cư dân mạng cảm thấy khó ở. Chính những hành động giải thích, đính chính liên tục trên trang cá nhân đã đánh vào tâm lý tò mò của đám đông và tính hiếu thắng khiến họ quyết tìm cho ra sự thật. Mà chọc hay dây vào cộng đồng mạng thì chỉ có Phi Nhung chịu thiệt.

Sau bao năm hoạt động showbiz có lẽ Phi Nhung vẫn thua xa đàn anh Hoài Linh về khoản nhịn nhục và chịu đựng để qua cơn sóng gió. Người ta bảo càng giải thích thì càng dễ bị lí lẽ cùn và khiến lộ ra hàng chục điểm sơ hở trí mạng chết người. Hoài Linh đã vô cùng khôn khéo khi không sử dụng mạng xã hội để đăng status trong thời gian scandal. Vì đơn giản khi thiên hạ dồn dập tấn công bạn, bạn không trả lời tức là họ tự nói tự nghe, mà nói hoài thì sẽ có lúc cũng chán rồi thôi. Anh cũng thông minh khi nhờ một đại diện đứng ra làm giúp mình rất cả mọi việc. Để sau đó “chốt đơn” bằng một clip giải thích tận 50 phút rồi "xong!". Ai muốn dây dưa rễ má gì thì mặc họ, thời gian qua họ nói mãi chắc cũng đã khô nước bọt cả rồi.

Có lẽ sao bao năm làm nghệ thuật, Phi Nhung nên học đàn anh cách 'khôn khéo' tinh tế khi ứng xử trước công chúng và truyền thông để mau chóng vượt qua 'đại hạn' - Ảnh: Internet

Riêng Phi Nhung thì bây giờ vẫn đang loay hoay với các bài báo chĩa mũi về cô khi cố gắng thanh minh, thanh nga. Chưa kể người ta còn tìm đến tận nhà con trai nuôi của cô để khai thác bà con, hàng xóm quyết tìm cho ra sự thật. Đây cũng xem như kinh nghiệm có thêm cho cô sau bao năm lăn lộn làm nghệ sĩ. Dù không biết những “phốt” thiên hạ tung ra có chính xác hay không tuy nhiên thay vì đôi co, giải thích vòng vèo với khán giả thì việc im lặng, chọn đúng thời điểm lên tiếng chốt hạ như đàn anh Hoài Linh có lẽ sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Làm nghệ sĩ như làm dâu trăm họ, đi sai một nước cờ xem như sự nghiệp đổ sông đổ biển. Tuy nhiên nếu thông minh, tinh ranh một chút có thể "lật luôn cả bàn cờ". Khán giả nước ta còn quá dễ dãi khi sẵn sàng tha thứ cho nghệ sĩ vướng scandal. Tuy nhiên, ở những nền giải trí cao cấp, chỉ cần bản thân ngôi sao không giữ hình ảnh sạch đẹp thì rất dễ đi đời trong một nốt nhạc. Nhịn khán giả một chút bạn không chết, tuy nhiên đã làm sai mà còn cãi tay đôi với họ thì chỉ có bản thân nghệ sĩ chịu thiệt với tương lai mịt mờ phía trước.