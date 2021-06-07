Diễn viên Huỳnh Kiến Anh từng nổi tiếng với nhiều vai “trùm giang hồ” đã chính thức "dằn mặt" bà Nguyễn Phương Hằng bằng những bình luận thẳng thắn trên trang cá nhân cùng bạn bè.
Chia sẻ trên Facebook, nam diễn viên Huỳnh Kiến An (từng đóng vai quan trong dự án Phượng Khấu, các vai "giang hồ" kinh điển) đăng tải một dòng trạng thái nhiều hàm ý: “Đây không còn là chuyện thị phi, mà đã trở thành 1 cuộc chiến!”.
Sau khi dòng trạng thái vừa đăng tải, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng tràn vào bài post của nam diễn viên đồn đoán. Họ cho rằng bài đăng trên ám chỉ tới idol Phương Hằng và cuộc chiến với giới showbiz trong thời gian qua.
Ngoài việc chỉ đích danh bà Nguyễn Phương Hằng, dưới comment anh còn đề cập đến những đồng nghiệp như Phi Nhung, Hoài Linh… không may mắn bị bà bốc “phốt”.
Trước đó anh cũng đã từng thẳng thắng chia sẻ quan điểm cá nhân về việc giới nghệ sĩ liên tục bị bà Nguyễn Phương Hằng đụng chạm. Có lẽ do tự ái cá nhân của một người làm nghệ thuật và thầm bênh vực đồng nghiệp nên anh đã lên tiếng: “Yêu cầu đồng nghiệp, các hội đoàn nghệ sĩ cùng chính quyền vào cuộc là vì bà Hằng chửi dữ quá đi, bả quơ đũa cả nắm chửi hết cả giới nghệ sĩ'”.
Cư dân mạng đang chưa biết màn đấu tố của Phi Nhung, Hoài Linh, Duy Mạnh… khi nào kết thúc thì thêm một diễn viên showbiz lại tham gia vào cuộc chiến giữa doanh nhân và các thần tượng. Liệu bên nào sẽ chiếm ưu thế?