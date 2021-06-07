Diễn viên Huỳnh Kiến Anh từng nổi tiếng với nhiều vai “trùm giang hồ” đã chính thức "dằn mặt" bà Nguyễn Phương Hằng bằng những bình luận thẳng thắn trên trang cá nhân cùng bạn bè.

Chia sẻ trên Facebook, nam diễn viên Huỳnh Kiến An (từng đóng vai quan trong dự án Phượng Khấu, các vai "giang hồ" kinh điển) đăng tải một dòng trạng thái nhiều hàm ý: “Đây không còn là chuyện thị phi, mà đã trở thành 1 cuộc chiến!”. Chia sẻ của diễn viên Huỳnh Kiến An trên trang cá nhân ám chỉ bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi dòng trạng thái vừa đăng tải, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng tràn vào bài post của nam diễn viên đồn đoán. Họ cho rằng bài đăng trên ám chỉ tới idol Phương Hằng và cuộc chiến với giới showbiz trong thời gian qua.

Huỳnh Kiến An nổi bậc với các vai 'trùm giang hồ' và từng tham gia dự án phim cung đấu Phượng Khấu - Ảnh: Internet Ngoài việc chỉ đích danh bà Nguyễn Phương Hằng, dưới comment anh còn đề cập đến những đồng nghiệp như Phi Nhung, Hoài Linh… không may mắn bị bà bốc “phốt”. Nam diễn viên Phượng Khấu tức giận: 'Cứ mang đời tư nghệ sỹ ra thóa mạ, lần này tới Phi Nhung' - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều khán giả khuyên anh nên chiến với bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình Anh cũng tỏ ra thông cảm cho NS Hoài Linh và cho rằng bà Hằng 'xạo' khi hứa từ thiện 1.000 tỷ nhưng đến giờ vẫn chưa thấy thực hiện - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó anh cũng đã từng thẳng thắng chia sẻ quan điểm cá nhân về việc giới nghệ sĩ liên tục bị bà Nguyễn Phương Hằng đụng chạm. Có lẽ do tự ái cá nhân của một người làm nghệ thuật và thầm bênh vực đồng nghiệp nên anh đã lên tiếng: “Yêu cầu đồng nghiệp, các hội đoàn nghệ sĩ cùng chính quyền vào cuộc là vì bà Hằng chửi dữ quá đi, bả quơ đũa cả nắm chửi hết cả giới nghệ sĩ'”. Nam diễn viên cũng từng lên tiếng khi bà Phương Hằng thóa mạ giới showbiz - Ảnh: Chụp màn hình Cư dân mạng đang chưa biết màn đấu tố của Phi Nhung, Hoài Linh, Duy Mạnh… khi nào kết thúc thì thêm một diễn viên showbiz lại tham gia vào cuộc chiến giữa doanh nhân và các thần tượng. Liệu bên nào sẽ chiếm ưu thế?

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