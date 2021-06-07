Liên quan đến lùm xùm từ thiện của Hoài Linh, TikToker Trương Quốc Anh đã có nhiều quan điểm khiến khán giả chú ý, mới đây nhất anh khuyên NS Hoài Linh “nên thật thà” trong clip mới.
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Việc NS Hoài Linh chậm giải ngân tiền từ thiện miền Trung suốt hơn 6 tháng khiến nhiều khán giả bức xúc. Trong đó, TikToker Trương Quốc Anh cũng không ngoại lệ khi làm hẳn clip trên tài khoản riêng của mình đề chia sẻ về vấn đề này.
Trên clip vừa tung lên, anh lọc lại những chi tiết mà khán giả đã bỏ qua và nhấn mạnh để người xem chú ý. Nội dung có đoạn nêu rằng: “Hoài Linh xạ trị ngày 19/10, được về nhà dưỡng bệnh 20/10, phải cách ly 1 tháng nhưng ngày 24/10, nam nghệ sĩ đã đi sự kiện. Muốn mời được "ông trùm showbiz", đơn vị tổ chức phải lên kế hoạch từ 1 - 2 tháng trước đó ”.
Trương Quốc Anh còn khẳng định chính việc NS Hoài Linh mang bệnh tật ra để biện minh cho việc chậm trễ từ thiện đã vô tình “gậy ông đập lưng ông” tố ngược lại chính mình. Nhiều cư dân mạng cũng vào bình luận đồng tình và cho rằng nam danh hài đã không trung thực trước khán giả.
Ngoài ra, êkip của NS Hoài Linh cũng bị nhận xét là chủ quan, hời hợt và quá bị động khi xử lý khủng hoảng.
TikToker Trương Quốc Anh dí dỏm cho biết, anh đã toát mồ hôi hột sau khi làm clip này. Và điều anh hy vọng cũng như muốn gửi gắm đến NS Hoài Linh là nam danh hài nên thật thà, không nên nối dối để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.