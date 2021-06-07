Việc NS Hoài Linh chậm giải ngân tiền từ thiện miền Trung suốt hơn 6 tháng khiến nhiều khán giả bức xúc. Trong đó, TikToker Trương Quốc Anh cũng không ngoại lệ khi làm hẳn clip trên tài khoản riêng của mình đề chia sẻ về vấn đề này.

TikToker Trương Quốc Anh trong clip mới nhất nói về lùm xùm từ thiện của NS Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Trên clip vừa tung lên, anh lọc lại những chi tiết mà khán giả đã bỏ qua và nhấn mạnh để người xem chú ý. Nội dung có đoạn nêu rằng: “Hoài Linh xạ trị ngày 19/10, được về nhà dưỡng bệnh 20/10, phải cách ly 1 tháng nhưng ngày 24/10, nam nghệ sĩ đã đi sự kiện. Muốn mời được "ông trùm showbiz", đơn vị tổ chức phải lên kế hoạch từ 1 - 2 tháng trước đó ”.