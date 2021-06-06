Sự thật 'té ngửa' về con số 9.999.999đ bị cho là 'cờ bạc online' trong sao kê của Hoài Linh, ‘nỗi oan thấu trời’ là đây!

Hậu trường 06/06/2021 14:47

Sau nhiều tranh cãi về chuyện từ thiện, NS Hoài Linh đã lên tiếng trên trang cá nhân và công khai giấy tờ sao kê. Tuy nhiên khán giả phát hiện một khoản tiền “lạ” liên quan đến trò đỏ đen với tên gọi lì xì, thực hư chuyện này thế nào?

“Phương Hằng - Hoài Linh - từ thiện 14 tỷ” có lẽ là cụm từ được nhắc nhiều nhất trong thời gian qua. Mới đây sau khi Hoài Linh công bố clip dài hơn 50 phút nói về việc chậm giải ngân tiền từ thiện thì không lâu sau đó nhiều khán giả tinh ý đã soi vào giấy tờ sao kê và phát hiện nhiều điều nghi ngờ. Tuy nhiên, theo mắt nhìn của cư dân mạng và chưa xác thực thì cũng chỉ là những tin đồn vô căn cứ. Đặc biệt trong số đó là khoản tiền 9.999.999đ được chuyển vào với nội dung “Lì xì lộc phát” được cư dân mạng cho là phần thưởng an ủi của trò cá cược online. 

Mới đây, một tài khoản được cho là kẻ thù “không đội trời chung” với bà Hằng tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã chia sẻ nội dung về số tiền “lạ” trên. Theo tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương, đây thật ra là từ ngân hàng MB Bank, nơi danh hài mở tài khoản. Nội dung như sau:LÌ XÌ ONLINE – KHAI XUÂN NHƯ Ý. Tết này đã khác Tết xưa, “TING TING” pháo nổ, đón “MƯA” lì xì. Nhân đôi niềm vui đầu năm bởi tấm thiệp may mắn và tiếng “TING TING” từ tính năng Lì xì qua App MBBank”.

Sự thật 'té ngửa' về con số 9.999.999đ bị cho là 'cờ bạc online' trong sao kê của Hoài Linh, ‘nỗi oan thấu trời’ là đây! - Ảnh 1
Nhân vật Huỳnh Ngọc Thiên Hương được cho là kẻ thù không đội trời chung với bà Hằng vừa chia sẻ ẩn ý về số tiền chuyển vào tài khoản NS Hoài Linh mà cư dân mạng cho là đến từ app cá cược - Ảnh: Chụp màn hình
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Nhiều khán giả đã nhanh chóng lên tiếng minh oan cho nam danh hài - Ảnh: chụp màn hình

Khi vào trang Facebook của ngân hàng MB Bank thì đúng thực là có dòng trạng thái thông báo này. Nhiều khán giả cũng đã vào comment lên tiếng bênh vực NS Hoài Linh và lên án những kẻ đã tung tin không đúng về thần tượng của mình.

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Khi vào app của MB Bank có tick xanh của ngân hàng nơi NS Hoài Linh mở tài khoản thì quả thực có thông báo LÌ XÌ này vào ngày 6/2 - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, một số tiền khả nghi trị giá 9.999.999đ được chuyển vào tài khoản được sử dụng cho mục đích từ thiện của Hoài Linh với nội dung là "Lì xì lộc phát". Giao dịch này nhanh chóng mở ra sự tranh cãi dữ dội trong dư luận. Nhiều giả thuyết cũng được đem ra bàn luận mà trong đó có nghi vấn tài khoản có liên quan đến trò cá cược trên mạng.

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Trước đó NS Hoài Linh đã tung clip chia sẻ về việc chậm giải ngân tiền từ thiện và tung bằng chứng sao kê với nhiều chi tiết gây thắc mắc cho khán giả - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, một số ý kiến khác đã nhanh chóng bác bỏ điều trên bởi việc nhà cái chuyển tiền "tri ân" về tài khoản là rất khó có thể xảy ra. Thông thường, những website này sẽ chuyển tiền lì xì vào tài khoản trong game của người chơi, để họ có thể tiếp tục tham gia chơi và đặt cược, chứ không bao giờ lại chuyển trực tiếp về tài khoản ngân hàng như vậy. Do đó, những đồn đoán về việc nghệ sĩ Hoài Linh sử dụng tài khoản kể trên để tham gia đánh bạc đơn giản chỉ là ý kiến cá nhân, không có bằng chứng thuyết phục.

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Dù đã "trần tình" về lý do chậm giải ngân tiền từ thiện nhưng nhiều cộng đồng mạng đã cho rằng NS Hoài Linh không chân thật và đưa ra những bằng chứng kém thuyết phục.

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