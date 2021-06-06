“Phương Hằng - Hoài Linh - từ thiện 14 tỷ” có lẽ là cụm từ được nhắc nhiều nhất trong thời gian qua. Mới đây sau khi Hoài Linh công bố clip dài hơn 50 phút nói về việc chậm giải ngân tiền từ thiện thì không lâu sau đó nhiều khán giả tinh ý đã soi vào giấy tờ sao kê và phát hiện nhiều điều nghi ngờ. Tuy nhiên, theo mắt nhìn của cư dân mạng và chưa xác thực thì cũng chỉ là những tin đồn vô căn cứ. Đặc biệt trong số đó là khoản tiền 9.999.999đ được chuyển vào với nội dung “Lì xì lộc phát” được cư dân mạng cho là phần thưởng an ủi của trò cá cược online.

Mới đây, một tài khoản được cho là kẻ thù “không đội trời chung” với bà Hằng tên Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã chia sẻ nội dung về số tiền “lạ” trên. Theo tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương, đây thật ra là từ ngân hàng MB Bank, nơi danh hài mở tài khoản. Nội dung như sau: “LÌ XÌ ONLINE – KHAI XUÂN NHƯ Ý. Tết này đã khác Tết xưa, “TING TING” pháo nổ, đón “MƯA” lì xì. Nhân đôi niềm vui đầu năm bởi tấm thiệp may mắn và tiếng “TING TING” từ tính năng Lì xì qua App MBBank”.