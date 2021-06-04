Nghi ngờ việc từ thiện 'chữa cháy' 15 tỷ của Hoài Linh, CĐM đòi bằng chứng sao kê chứng minh trong 6 tháng

Sự việc NS Hoài Linh thần tốc "giải quyết" 15 tỷ đồng từ thiện đang khiến cộng đồng mạng chao đảo, một số còn ví việc này nhanh hơn “chạy deadline”, thậm chí là hơn “cỗ máy thời gian của Đô Rê Mon”.

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, trong thời điểm này đại diện NS Hoài Linh thông báo đã giải ngân xong 15 tỷ từ thiện gây nhiều tranh cãi. Một số khán giả ủng hộ nghệ sĩ hài khi đưa ra quyết định nhanh chóng để lấy lại hình ảnh và đây cũng là động thái rốt ráo để xin lỗi người dân. Một số khác lại tỏ ra nghi ngờ và thậm chí không tin vào việc này. Chưa kể trong suốt quá trình thực hiện lời hứa từ thiện, NS Hoài Linh không hề lên tiếng một câu, cũng không có đủ giấy tờ chứng minh sự việc trên nhằm tạo độ thuyết phục cho cộng đồng. Điều khó hiểu nhất là tất cả quá trình trên đều do một nhân vật được cho là đại diện của NS Hoài Linh thực hiện.

Theo nhiều thông tin thì đoàn từ thiện của NS Hoài Linh đã đến các tỉnh miền Trung và trao hơn 15 tỷ đồng - Ảnh: Internet Bạn Diễm Trân (21 tuổi - quận 1) cho biết: “Làm từ thiện mà cứ như đùa giỡn, thích thì làm không thì thôi, nói xong là xong. Phải đưa ra bằng chứng và giấy tờ xác thực sao kê chi tiết số tiền thì mới lấy lại niềm tin của công chúng. Chú Hoài Linh cũng nên lên tiếng để mọi người có niềm tin thay vì cứ giao cho đại diện mà chẳng nói được câu nào cho bà con vùng lũ”. Bên cạnh đó một số người dân còn ví việc từ thiện của phía nam danh hài đang theo kiểu “cổ máy thời gian Đô Rê Mon”, "chạy deadline". Một số khác lại thắc mắc, hiện tại đang là thời gian hết lũ, theo đúng lý, ekip nên hỏi ý kiến mạnh thường quân xem có nên tiếp tục từ thiện vì lũ không hoặc tìm phương án phù hợp.

Sau khi ekip của NS Hoài Linh giải ngân, vẫn đang có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc làm từ thiện của NS Hoài Linh - Ảnh: Internet Cộng đồng mạng cũng nhanh chóng tràn vào trang cá nhân của nam nghệ sĩ đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Có người thông cảm nhưng cũng có người tỏ ý "quá khích", không tin vào việc trên. Một số dân mạng tỏ ra thông cảm - Ảnh: Chụp màn hình

Nhưng cũng có một số dân mạng tỏ ra 'quá khích', tranh cãi dữ dội - Ảnh: Chụp màn hình Thậm chí một tài khoản còn yêu cầu tung bằng chứng sao kê trong 6 tháng chậm giải ngân tiền từ thiện để chứng minh sự minh bạch - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều ngày qua NS Hoài Linh là cái tên được cộng đồng mạng quan tâm khi dính đến lùm xùm chậm chuyển tiền từ thiện cho đồng bào miền Trung. Nhiều khán giả mong sớm kết thúc việc này tuy nhiên sau thông tin đã giải ngân hết 15 tỷ đồng thì cư dân mạng vẫn đang thắc mắc, khó hiểu và sự việc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-ngo-viec-tu-thien-chua-chay-15-ty-cua-hoai-linh-cdm-doi-bang-chung-sao-ke-chung-minh-trong-6-thang-407669.html