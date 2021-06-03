Đại diện UBND phường Phú Mỹ nói gì về việc Hoài Linh lộ giấy vay nợ 5 tỷ 'giải ngân' tiền từ thiện?

Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, tối ngày 2/6, ông Phạm Thế Quang, Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM đã ban hành văn bản số 696/UBND, gửi các cơ quan thông tin đại chúng liên quan đến tờ giấy vay nợ 5 tỷ đồng được cho là của NS Hoài Linh .

Trước đó, vào ngày 28/4/2021, bà Lâm Thị Phương Thảo - PCT phường cũng đã chuyển công tác sang vị trí khác. Vì thế, bà Lâm Thị Phương Thảo không ký xác nhận hợp đồng vay tiền nêu trên. Bên cạnh đó, UBND phường đã có văn bản chuyển Công an quận 7 để xem xét xử lý theo quy định pháp luật về việc làm giả giấy tờ trên. UBND phường thông tin chính thức đến các cơ quan thông tin đại chúng được biết và hỗ trợ cung cấp thông tin chính xác.

Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ ý kiến khi xem qua tờ giấy vay nợ - Ảnh: Chụp màn hình

Từ chiều ngày 2/6, MXH lan truyền thông tin NS Hoài Linh vay số tiền 5 tỷ đồng vào ngày 28/5. Trên giấy tờ ghi rõ, bên B có tên là Võ Nguyễn Hoài Linh - ngày tháng năm sinh trùng khớp với nghệ sĩ Hoài Linh và một người bên A có tên N.M.

Số tiền vay là 5 tỷ đồng với mục đích trả nợ. Thời hạn để bên B thanh toán khoản tiền cho bên A là trong vòng 6 tháng, với lãi suất 1%. Điều đáng nói, ngoài chữ ký xác nhận của 2 bên là bên A và bên B, còn có dấu mộc đỏ của công an phường ở quận 7, TP.HCM.

Thông tin về NS Hoài Linh những ngày qua luôn là đề tài nóng trên MXH - Ảnh: Internet

Những thông tin về NS Hoài Linh đang rất được dư luận quan tâm. Nhiều giấy tờ, bằng chứng được cư dân mạng thi nhau đưa lên mạng đấu tố. Một số người vào comment chỉ trích nhưng vẫn có một lượng người hâm mộ lâu năm cảm thông và hy vọng NS Hoài Linh mau chóng hoàn thành việc từ thiện của mình để lấy lại niềm tin từ cộng đồng.