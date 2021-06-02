Thực hư số tiền từ thiện của Hoài Linh bị chênh lệch từ 14,67 tỷ chỉ còn 13,7 tỷ luôn lãi?

Giải trí 02/06/2021 15:06

Đại diện của NS Hoài Linh đã âm thầm thực hiện từ thiện ở nhiều địa phương miền Trung. Tuy nhiên, mới đây, cộng đồng mạng lại đưa ra thắc mắc từ một clip cũ 14,67 tỷ sao lại thành 13,7 tỷ?

Cụ thể, sáng ngày 24/5, trong clip đại diện gửi các cơ quan báo chí, truyền thông, chia sẻ với báo Người Lao Động, nam nghệ sĩ kêu gọi được chính xác là hơn 14,67 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong đoạn clip chính thức được phía đại diện gửi cho truyền thông vào buổi tối cùng ngày, NS Hoài Linh lại khẳng định số tiền quyên góp được tổng cộng là hơn 13,7 tỷ tính luôn cả lãi và trừ đi số đã chi. Theo chính nam nghệ sĩ nói, video này được thực hiện vào ngày 21/5. Sự chênh lệch số dư vào ngày 21/5 và buổi sáng ngày 24/5 đã khiến một số cư dân mạng nghi ngờ về tính minh bạch của tổng số tiền từ thiện.

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Một số khán giả nghi ngờ về số tiền từ thiện vì có sự chênh lệch trong số dư ngày 21 và ngày 24/5 Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, sau đó, một người thân cận của NS Hoài Linh cho hay: “Clip được thực hiện từ 21/5, ngay khi bắt đầu có những điều tiếng về việc làm từ thiện. Tuy nhiên, do muốn chèn thêm vào những thông tin văn bản từ thiện nên clip đã được xuất bản hơi muộn".

Cũng theo chia sẻ của nhân vật này, tin bài về số tiền 14,67 tỷ đồng lên sáng ngày 24/5 là bản đang dựng, thiếu đi những thông tin quan trọng nhất. Do đó, thông tin NS Hoài Linh lên tiếng và khẳng định quyên góp được hơn 14,67 tỷ đồng vào sáng ngày 24/5 là không chính xác, số tiền đúng theo lời khẳng định của nam nghệ sĩ là 13,7 tỷ đồng.

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Hình chụp từ clip NS Hoài Linh chia sẻ số tiền quyên góp cả lãi đạt 13,7 tỷ đồng - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện nghi vấn về tổng số tiền từ thiện đã được giải đáp. Người hâm mộ danh hài cũng gửi gắm những chia sẻ của mình xung quanh sự việc này, mong nam danh hài chi tiết hơn các sự việc trong hoạt động từ thiện lần này để mọi người cùng nắm và hiểu đúng, tránh các thông tin sai lệch:

“Dù chú đã bắt đầu giải ngân số tiền hơn 13 tỷ từ thiện nhưng mong chú nêu rõ ràng chi tiết để khán giả có thể bắt đầu lấy lại niềm tin từ chú. Mọi người ai cũng sẽ ủng hộ chú và sẽ không quá xét nét trong từng chi tiết. Tuy nhiên, trước sau phải thống nhất về số liệu. Hy vọng chú sẽ thực hiện đúng và đầy đủ số tiền mà các nhà hảo tâm đã tin tưởng và giao cho chú gửi đến bà con miền Trung đang gặp khó khăn”, một khán giả chia sẻ.

Ngoài ra, với những người hâm mộ đã từng yêu mến và theo dõi sự việc này ngay từ đầu thì họ ít nhiều lại dành cho nam danh hài sự cảm thông. “Tôi xem Hoài Linh diễn hài từ những thập niên 90. Lúc chú ấy giả gái thi hoa hậu là tôi đã thích. Dù bây giờ có nhiều chuyện xung quanh việc từ thiện nhưng tôi mong mọi người cho chú ấy một cơ hội. Đừng quá moi móc đời tư của nghệ sĩ. Dẫu sao Hoài Linh cũng đã một phần thực hiện việc tặng quà. Còn số tiền chính xác bao nhiêu nên đợi người trong cuộc lên tiếng đính chính là rõ. Nhiều khi xem trên mạng cũng chưa hẳn chính xác. Mong bà con bình tĩnh”, chị Quỳnh Thư (46 tuổi) chia sẻ.

Thực hư số tiền từ thiện của Hoài Linh bị chênh lệch từ 14,67 tỷ chỉ còn 13,7 tỷ luôn lãi? - Ảnh 3
Dù đang âm thầm thực hiện nhiều công tác từ thiện tặng quà cho bà con miền Trung sau lũ nhưng NS Hoài Linh vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện sau những lùm xùm liên quan đến số tiền từ thiện trên, khán giả đang mong chờ danh hài Hoài Linh có những hành động cụ thể hơn về việc giải ngân số tiền để lấy lại niềm tin từ cộng đồng.

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