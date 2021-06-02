Hoài Linh xuất hiện với thân hình gầy gò, tiều tụy sau ‘trận đòn trí mạng’ 14 tỷ tiền từ thiện

Sao Việt 02/06/2021 11:14

Dù xuất hiện chớp nhoáng trong video mới của nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân nhưng nghệ sĩ Hoài Linh vẫn bị cư dân mạng chú ý.

Giữa "bão" lớn xoay quanh số tiền 14 tỷ đồng quyên góp tiền từ thiện chưa được chuyển đến bà con vùng lũ lụt, NSƯT Hoài Linh chỉ lên tiếng giải trình 1 lần duy nhất. Từ lúc đó đến nay, không ai có thêm một thông tin gì về nam danh hài. Mới đây, hình ảnh của anh vô tình xuất hiện trong video của ca sĩ Hà Thanh Xuân chia sẻ về buổi đến thăm nhà thờ Tổ nghiệp đã gây chú ý cho cư dân mạng. Tuy chưa biết chính xác khoảng thời gian quay video nhưng đoạn clip chỉ mới được nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân.  

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Nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân chia sẻ video đến thăm nhà thờ tổ nghiệp có xuất hiện hình ảnh của Hoài Linh - Ảnh: Cắt từ clip

Trong đoạn clip, nữ ca sĩ ghi lại quang cảnh bên trong và khuôn viên nhà thờ Tổ nghiệp. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có vẻ nhà thờ Tổ của Hoài Linh cũng rất ít khách ra vào, không khí nơi đây yên ắng, bình lặng. 

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Ca sĩ Hà Thanh Xuân thắp hương trong nhà thờ tổ Nghiệp của Hoài Linh - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi thắp hương một vòng nhà thờ Tổ, Thanh Xuân ra vườn thì bắt gặp nghệ sĩ Hoài Linh đang ngồi nhổ cỏ, dọn dẹp. Hoài Linh cùng các đệ tử chăm chút cho mọi thứ. Có thể thấy, nhà thờ tổ được quét dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách, cây cối được cắt tỉa gọn gàng, hồ cá Koi và các chuồng thú được chăm sóc kỹ lưỡng. Trong đoạn clip ghi lại, nam danh hài Hoài Linh vẫn ăn mặc giản dị như mọi khi, cũng áo thun và đôi dép kẹp nhưng đáng chú ý hơn hết, anh lại để lộ vóc dáng gầy gò, tiều tụy.

Hoài Linh xuất hiện với thân hình gầy gò, tiều tụy sau ‘trận đòn trí mạng’ 14 tỷ tiền từ thiện - Ảnh 3
Hoài Linh cùng đệ tử nhổ cỏ trong vườn - Ảnh: Cắt từ clip
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Dù trong khuôn viên nhà thờ Tổ nhưng anh vẫn đeo khẩu trang làm việc - Ảnh: Chụp màn hình
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Vẻ mệt mỏi, tiều tụy của nam danh hài sau nhiều ồn ào liên tiếp - Ảnh: Chụp màn hình

Lần gần đây nhất, trong video clip giải trình về tin đồn “biển thủ” số tiền quyên góp 13,7 tỷ đồng, Hoài Linh cũng xuất hiện với gương mặt hóc hác và đôi mắt sưng phù.

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Lần gần nhất Hoài Linh xuất hiện là khi giải thích về số tiền quyên góp từ thiện - Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn clip sau khi chia sẻ đã khiến CĐM xôn xao. Nhiều khán giả cho rằng Hoài Linh đã chịu ảnh hưởng không ít đến tinh thần và sức khỏe sau khi liên tiếp bị cư dân mạng réo tên, "ném đá" kịch liệt. 

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Nhận liên tục "đòn" chí mạng từ ồn ào về tiền từ thiện hơn 13 tỷ, NSƯT Hoài Linh chỉ lên tiếng 1 lần để giải bày lý do, sau đó nam nghệ sĩ vẫn "nín thinh", nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã liên hệ nhưng vẫn không nhận được phản hồi.

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