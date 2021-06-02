Hoài Linh xuất hiện với thân hình gầy gò, tiều tụy sau ‘trận đòn trí mạng’ 14 tỷ tiền từ thiện

Giữa "bão" lớn xoay quanh số tiền 14 tỷ đồng quyên góp tiền từ thiện chưa được chuyển đến bà con vùng lũ lụt, NSƯT Hoài Linh chỉ lên tiếng giải trình 1 lần duy nhất. Từ lúc đó đến nay, không ai có thêm một thông tin gì về nam danh hài. Mới đây, hình ảnh của anh vô tình xuất hiện trong video của ca sĩ Hà Thanh Xuân chia sẻ về buổi đến thăm nhà thờ Tổ nghiệp đã gây chú ý cho cư dân mạng. Tuy chưa biết chính xác khoảng thời gian quay video nhưng đoạn clip chỉ mới được nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân.

Nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân chia sẻ video đến thăm nhà thờ tổ nghiệp có xuất hiện hình ảnh của Hoài Linh - Ảnh: Cắt từ clip

Trong đoạn clip, nữ ca sĩ ghi lại quang cảnh bên trong và khuôn viên nhà thờ Tổ nghiệp. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có vẻ nhà thờ Tổ của Hoài Linh cũng rất ít khách ra vào, không khí nơi đây yên ắng, bình lặng.