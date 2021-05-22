Hà My muốn 'đu' theo tên NSƯT Hoài Linh để tìm 'tiếng' dù nam danh hài từng không muốn được nhắc tên trong câu chuyện của cô?

Trong chương trình "Tình bolero hoan ca" thực hiện chủ đề "Người tình cũ", Ban tổ chức chương trình đã liên hệ với NSƯT Hoài Linh để xin phép về việc công bố tên mình trong câu chuyện với ca sĩ Hà My. Khi ấy, Hoài Linh trả lời:

Chỉ một bên liên tục lên tiếng "phân bua", một bên "im hơi lặng tiếng", ca sĩ Hà My cho biết NSƯT Hoài Linh chính là một “người cũ” mà chị luôn khắc ghi và dành một sự trân trọng trong tim mình. Tuy vậy, trong giới nghệ sĩ cùng thời, gần như không ai không biết việc nam danh hài từng yêu ca sĩ Hà My như thế nào.

Tôn trọng điều đó, đến khi tập phát sóng chủ đề diễn ra, Hà My chọn bài hát và tiết lộ về mối tình đầu của mình với "một danh hài nổi tiếng".

"Cứ nói, không sao cả, vì trong giới nghệ sĩ ngày xưa ai cũng biết Hoài Linh yêu Hà My". Tuy vậy, sau đó, nam danh hài yêu cầu đừng nêu rõ tên mình mà chỉ nên dùng một đại từ chung, ví dụ như "một nghệ sĩ hài" vì tính tế nhị của sự việc.

Tuy nhiên khi nhận xét, nghệ sĩ Thanh Hằng đã nói ra cái tên "Sáu Bảnh" trong vở hài kịch. Khán giả từ đó lập tức đoán ra được người đó là Hoài Linh.

Ca sĩ Hà My trong chương trình 'Tình bolero hoan ca' - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi được tiết lộ về mối tình với NSƯT Hoài Linh, nữ ca sĩ kể lại có nhận được cuộc gọi từ nam danh hài, cho phép cô công khai tên mình trong chương trình và anh cũng chia sẻ về niềm vui khi nhìn thấy Hà My nhận được chú ý và quan tâm của khán giả. Với anh, đây chính là cơ hội để Hà My có thể bắt đầu lại một lần nữa.

Thực hư chưa rõ thế nào nhưng khán giả có người đơn giản chỉ là bất ngờ, có người thương cảm, có người hoài nghi và cũng có người ném đá, nói Hà My "đu" theo tên của Hoài Linh để tìm tiếng,…

Chuyện tình yêu ngày xưa của Hoài Linh và Hà My được tiết lộ trên sóng truyền hình - Ảnh: Chụp màn hình

Trong một bài phỏng vấn sau khi chương trình "Tình Bolero Hoan ca" phát sóng, Hà My tâm sự rằng thời điểm đó Hoài Linh có tình cảm với mình nhưng cô không dám tiến tới vì anh đã có vợ ở Mỹ. Hà My cho biết thêm:

"Do mỗi người một cuộc sống lại xa cách về địa lý. Vả lại, anh Linh đã có gia đình. Sau đó, tôi cũng đi lấy chồng. Cái gì cũng là định mệnh hết. Phải chi thời điểm anh ấy thương tôi thì nói ra và lúc đó anh Linh chưa đi Mỹ, chưa lấy vợ thì mọi thứ lại khác rồi. Anh Linh ở nước ngoài nhưng vẫn hay gọi điện, vẫn lo lắng cho tôi, dõi theo bước đường của tôi. Anh dành cho tôi một tình cảm rất nghiêm túc, chân thật nhưng có lẽ anh Linh cũng không muốn tổn thương ai vì anh ấy đã có vợ.

Giữa chúng tôi có những chuyện hiểu lầm dẫn đến xa cách nhau, tình cảm không liên tục với nhau. Một phần do bản thân tôi chứ anh Linh hoàn toàn không làm bất cứ điều gì khiến tôi không hài lòng. Anh Linh là một người đàn ông mà nếu như tôi được làm vợ ảnh thời điểm đó thì giờ chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm".

Hình ảnh Hoài Linh và Hà My chụp chung ngày xưa khi đi diễn chung - Ảnh: Chụp màn hình

Thực hư thế nào thì chưa rõ, khán giả chỉ nghe được từ một phía ca sĩ Hà My. Trước những tranh cãi từ dư luận, NSƯT Hoài Linh vẫn giữ im lặng như cách trước giờ nam danh hài vẫn thường làm. Đây có lẽ là chuỗi lùm xùm liên tiếp trên con đường làm nghề từ trước đến giờ của Hoài Linh.