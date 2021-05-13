CĐM đổ dồn chú ý vào con trai NS Hoài Linh khi bất ngờ đăng status về cha mình giữa ‘bão thị phi’ với bà Phương Hằng

Con trai ruột nghệ sĩ Hoài Linh có động thái đầu tiên sau khi cha mình rơi vào vòng xoáy thị phi với đại gia Phương Hằng.

Theo đó, trên trang cá nhân của mình, con trai của danh hài Hoài Linh tên Võ Lê Thành Vinh đã chia sẻ lại một bài đăng cũ của mình từ năm 2016 với tiêu đề: "Để đây và không cần nói nhiều". Theo đó, bài đăng của Thành Vinh chia sẻ lại bức ảnh cha mình là nghệ sĩ Hoài Linh dắt tay một phụ nữ lớn tuổi khi đi thang cuốn. Anh viết: "Luôn là tấm gương sáng cho con noi theo. Không cần se sua. Việc tay trái làm thì không cần phải nói cho tay phải biết. Thế mới là tấm lòng. Còn làm mà show ra thì người ta không cần. Luôn là niềm tự hào và là người cha mẫu mực của tâm hồn con".

Bài đăng được con trai ruột nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Có thể thấy, thông qua bài đăng ngắn ngủi này, con trai ruột của nghệ sĩ Hoài Linh đã có động thái đầu tiên sau thời gian cha mình là danh hài Hoài Linh rơi vào vòng xoáy thị phi với bà chủ Đại Nam - Nguyễn Phương Hằng đang được CĐM rầm rộ quan tâm trên MXH. Chỉ với bài đăng trên, con trai ruột Hoài Linh đã chứng minh bản thân mình luôn tự hào về người cha kính yêu, cha luôn là tấm gương mẫu mực để mình noi theo trong cuộc sống. Và nhất là anh luôn tin tưởng vào những việc cha mình đã làm. Hành động chứng minh tất cả, không cần nói nhiều.

Bên dưới bài đăng của Thành Vinh, hàng loạt người hâm mộ đã để lại bình luận động viên hai cha con: "Mong anh luôn động viên chú! Mong chú giữ sức khỏe", "Chú mãi yêu con....bố của con luôn luôn tuyệt vời", "Mong Bố và anh vững tinh thần vượt qua thử thách này"... Nghệ sĩ Hoài Linh và con trai rất thân thiết và có tình cảm tốt với nhau, mặc dù hai cha con sống xa nhau, người ở Việt Nam, người ở Mỹ - Ảnh: FBNV Trước đó vào giữa tháng 4, bà Phương Hằng vợ đại gia Dũng "lò vôi" nhắc đích danh nghệ sĩ Hoài Linh cùng một số người nổi tiếng rằng họ chính là những người đã từng chữa bệnh ở chỗ ông Võ Hoàng Yên, vậy nên bà mong muốn họ hãy lên tiếng cho công chúng biết rõ về thực hư tình trạng bệnh sau khi được ông Yên trị. Hoài Linh từng có thời gian xuất hiện cạnh Võ Hoàng Yên, nên bà Phương Hằng cho rằng nam danh hài im lặng để bao che - Ảnh: Internet Bà Phương Hằng liên tục livestream để đối đáp, chia sẻ các thông tin liên quan mình và ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Chụp màn hình Từ đó đến nay, bà Phương Hằng liên tục có những phát ngôn gây sốc, thậm chí là văng tục để nói về nghệ sĩ Hoài Linh. Bà cho rằng nam danh hài đang thờ ơ, im lặng vì muốn trốn tránh và bao che cho sự lừa lọc của Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên, phía nghệ sĩ Hoài Linh đến nay vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

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