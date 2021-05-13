Trước khi đâm đơn kiện, bà Phương Hằng gay gắt hỏi thẳng NS Hồng Vân: 'Những người giàu có đều đi lừa đảo hết hả?'

Xã hội 13/05/2021 07:44

Bà Nguyễn Phương Hằng dùng những lời lẽ gay gắt khi nhắc đến nghệ sĩ Hồng Vân trong buổi livestream mới đây vào tối 11/5.

Tối 11/5, bà Nguyễn Phương Hằng lại tiếp tục livestream, liên tục dùng những lời lẽ gay gắt để chỉ trích rất nhiều nghệ sĩ Việt. Hàng loạt cái tên bị gọi tên như Phạm Ngà, Cát Phượng, Hoài Linh... trong đó, có nghệ sĩ Hồng Vân

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 Bà Hằng trong buổi livestream tối ngày 11/5 - Ảnh: Cắt từ clip NV

Theo đó, bà Phương Hằng chỉ trích nghệ sĩ Hồng vân với những từ ngữ rất nặng nề, tự xưng "mày" - "tao": "Cô Hồng Vân hôm qua chửi tôi. Hồng Vân nói tôi đeo hột xoàn nhìn mắc ngứa, đi lừa đảo mới giàu. Vậy chắc những người giàu có trong Việt Nam đều đi lừa đảo hết hả?" - đây là một số nội dung chính được bà Phương Hằng nhắc đến trong livestream hôm qua. 

Đồng thời, bà Hằng cũng không ngại "đụng chạm" khi phanh phui hàng loạt thông tin chưa được kiểm chứng xác thực về đời tư của nữ nghệ sĩ.

Trước đó, trưa ngày 11/5, cư dân mạng lan truyền hình ảnh một đoạn bình luận giữa NS Hồng Vân và đạo diễn Hoa Hạ. Nội dung những  bình luận qua lại giữa nghệ sĩ Hồng Vân và đạo diễn Hạ Hoa được đồn đoán là đang mỉa mai bà Phương Hằng vì trước đó vợ ông Dũng "lò vôi" từng khẳng định "hột xoàn cả rổ" hay "sổ đỏ cả ký". 

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 Nghệ sĩ Hồng Vân - Ảnh: Internet

Trả lời báo chí sau đó, nữ nghệ sĩ cho biết: “Bây giờ chuyện tùm lum, tôi cũng không muốn dây dưa vào. Họ muốn chửi ai thì họ chửi chứ có làm gì đâu mà chửi um xùm. Tôi cũng không có nói đích danh bà ấy. Theo tôi thì câu chuyện này mọi người nên ngưng lại”. Có lẽ đây chính là lý do bà Phương Hằng livestream và có những chia sẻ khó nghe trong buổi livestream gần đây. 

Tối qua, bất ngờ phía bà Hằng đăng bài tuyên bố rất "hùng hồn" với ý muốn khởi kiện: "Kính thưa quý vị, hôm nay Phương Hằng tôi sẽ chính thức khởi kiện nghệ sỹ nhân dân Hồng Vân và đạo diễn Hoa Hạ ra toà vì tội vu khống doanh nghiệp!". 

Hiện tại, drama dài tập giữa bà Phương Hằng và loạt nghệ sĩ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, những màn livestream đấu tố khiến cho cả Vbiz được phen “chao đảo” vì những câu chuyện "động trời". Cư dân mạng hiện nay vẫn tiếp tục dõi theo những thông tin qua lại từ các bên trong vụ việc. 

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Từ khóa:   nghệ sĩ Hồng Vân NS Hồng Vân Thanh Thảo

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