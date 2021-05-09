Xuất hiện tin nhắn 'bí ẩn' giữa Đàm Vĩnh Hưng - Huỳnh Ngọc Thiên Hương, sắp có 'liên minh' mới chống lại bà Nguyễn Phương Hằng?

Xã hội 09/05/2021 09:53

Đang căng thẳng với bà Nguyễn Phương Hằng, tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương lại tiếp tục khiến dư luận xôn xao về mối quan hệ bí ẩn với Đàm Vĩnh Hưng.

Cuộc chiến drama giữa bà Nguyễn Phương Hằng và các bên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bà Phương Hằng nhiều lần gọi tên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hoài Linh, Trinh Kim Chi,... và rất nhiều người khác vào câu chuyện với lý do muốn mọi người lên tiếng làm rõ bộ mặt lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên

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 Đàm Vĩnh Hưng - bà Nguyễn Phương Hằng cũng từng gây sóng gió mạng xã hội vì những phát ngôn liên quan đến nhau - Ảnh: Internet

Trong số đó, Đàm Vình Hưng là người bà Hằng liên tục réo gọi tên. Mới đây, sau ồn ào từ vụ bà Hằng, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải một số hình ảnh lên Facebook cá nhân. Cụ thể, nam ca sĩ đứng chụp hình với đồng cỏ lau với dòng trạng thái cầu mong cho Việt Nam và thế giới sẽ sớm vượt qua dịch bệnh, để người dân được sống yên bình.

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 Bài đăng mới nhất của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: FBNV

Bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng nhận về vô số lời khen về sự trẻ trung. Đặc biệt, phía dưới bài đăng của "ông Hoàng nhạc Việt" bất ngờ có bình luận của tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương - là người dạo gần đây có những bài đăng đấu tố bà Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi". Trong khi đó, chính Đàm Vĩnh Hưng trước đó cũng dính vào lùm xùm với bà Phương Hằng. 

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 Bình luận của nhân vật Huỳnh Ngọc Thiên Hương dưới bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: FBNV

Huỳnh Ngọc Thiên Hương bình luận: "Cảnh đẹp quá". Đàm Vĩnh Hưng cũng đáp lại: "Cám ơn chị! Một bãi đất trống nhỏ để người ta chăm cây kiểng thôi ạ. Em đi chọn cây, thấy vậy nhào vô chụp luôn".

Màn tương tác của Đàm Vĩnh Hưng và nhân vật Huỳnh Ngọc Thiên Hương nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của dư luận vì thực chất, Huỳnh Ngọc Thiên Hương được xem là "người đàn bà trong bóng tối", nhiều người từng đồn đoán thân thế của bà là vợ cũ của đại gia Dũng "lò vôi" hoặc một người quen biết thân cận. Thế nhưng, tất cả đều chưa rõ thực hư. Nhiều khán giả bắt đầu tò mò về mối quan hệ của "người bí ẩn" này với Đàm Vĩnh Hưng. Thậm chí có người còn đặt câu hỏi phải chăng Đàm Vĩnh Hưng và bà Huỳnh Ngọc Thiên Hương có quen biết nhau nên mới nói chuyện thân thiết đến vậy?

Bị cài 'gián điệp', bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ bị tung clip chia sẻ việc một người đàn ông 'tát một bạt tai' dù đã 'sống chết' vì họ

Bị cài 'gián điệp', bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ bị tung clip chia sẻ việc một người đàn ông 'tát một bạt tai' dù đã 'sống chết' vì họ

Tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương tung hàng loạt bằng chứng về gia thế, xuất thân của bà Nguyễn Phương Hằng. Bất ngờ nhất là clip bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ việc "bị đánh".

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Từ khóa:   ông Võ Hoàng Yên Huỳnh Ngọc Thiên Hương Đàm Vĩnh Hưng

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