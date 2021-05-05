Bất ngờ trước gia thế của con dâu bà Nguyễn Phương Hằng, người được đồn đoán là 'chị em ruột' với Lý Nhã Kỳ

Ngày 4/5, dư luận được phen xôn xao bà Nguyễn Phương "lên chức" mẹ chồng. Hình ảnh cận cảnh lễ đính hôn của con trai bà Nguyễn Phương Hằng đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo đó, nhân vật chính của bữa tiệc - cô dâu cũng được mọi người khen ngợi về nhan sắc xinh đẹp. Thậm chí, nhiều người nhìn hình ảnh cô còn nhầm tưởng với "chị đại kim cương" Lý Nhã Kỳ.

Rất nhanh sau đó, cộng đồng mạng đã "đào bới" về cô dâu cũng như gia thế của nhà cô.