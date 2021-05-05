Bất ngờ trước gia thế của con dâu bà Nguyễn Phương Hằng, người được đồn đoán là 'chị em ruột' với Lý Nhã Kỳ

Quá bất ngờ trước nhan sắc con dâu bà Nguyễn Phương Hằng, cư dân mạng đã nhanh chóng "điều tra" thân thế cô dâu mới. Các "thanh tra mạng" vô cùng ngỡ ngàng khi cô nàng 9x sở hữu vẻ đẹp không hề thua kém bất cứ người đẹp nào của showbiz Việt.
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Ngày 4/5, dư luận được phen xôn xao bà Nguyễn Phương "lên chức" mẹ chồng. Hình ảnh cận cảnh lễ đính hôn của con trai bà Nguyễn Phương Hằng đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo đó, nhân vật chính của bữa tiệc - cô dâu cũng được mọi người khen ngợi về nhan sắc xinh đẹp. Thậm chí, nhiều người nhìn hình ảnh cô còn nhầm tưởng với "chị đại kim cương" Lý Nhã Kỳ.
Rất nhanh sau đó, cộng đồng mạng đã "đào bới" về cô dâu cũng như gia thế của nhà cô.
Theo một số thông tin mà cộng đồng mạng "truyền tai" nhau, cô dâu quê ở Bình Dương, tên thật Nguyễn Thị Quế Long, sinh năm 1996, từng là học sinh viên của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Trên trang facebook cá nhân của Quế Long chỉ cập nhật duy nhất một dòng trạng thái: "Ngày em theo chồng".
Có thể thấy trên trang cá nhân, Quế Long khá kín tiếng, hầu hết cô chỉ chia sẻ những hình ảnh đi du lịch. Và hầu như không tìm thấy hình ảnh của cô và của chú rể. Tuy vậy, bao nhiêu đó thông tin cũng đã giải đáp được phần nào sự tò mò của cư dân mạng về danh tính gia đình kết thông gia với vợ chồng ông bà chủ Đại Nam.