Nhan sắc 'một 9 một 10' hai bà sui nhà đại gia Đại Nam: Bà Phương Hằng tươi trẻ hơn tưởng tượng, mẹ cô dâu sang chảnh quý phái

Vào sáng ngày 4/5 vừa qua, buổi lễ đính hôn của con trai bà Nguyễn Phương Hằng cũng vừa mới được tổ chức kín đáo tổ chức.

Gia đình bà Phương Hằng và gia đình thông gia - Ảnh: Internet

Mặc dù trên mạng xã hội, bà Phương Hằng thường xuyên cập nhật tình hình lên mạng xã hội cũng như sẵn sàng "khẩu chiến" với bất kỳ ai có ý định đối đầu với bà. Tuy nhiên, với ngày trọng đại của con trai, bà Hằng hoàn toàn không hé lộ bất cứ một thông tin nào nên đã gây nhiều bất ngờ cho những ai thường xuyên theo dõi vị nữ đại gia này.