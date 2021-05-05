Nhan sắc 'một 9 một 10' hai bà sui nhà đại gia Đại Nam: Bà Phương Hằng tươi trẻ hơn tưởng tượng, mẹ cô dâu sang chảnh quý phái

Xã hội 05/05/2021 16:42

'So kè' nhan sắc, thần thái của 2 bà sui trong đám cưới con trai riêng của Nguyễn Phương Hằng, ai hơn ai?

Vào sáng ngày 4/5 vừa qua, buổi lễ đính hôn của con trai bà Nguyễn Phương Hằng cũng vừa mới được tổ chức kín đáo tổ chức.

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 Gia đình bà Phương Hằng và gia đình thông gia - Ảnh: Internet

Mặc dù trên mạng xã hội, bà Phương Hằng thường xuyên cập nhật tình hình lên mạng xã hội cũng như sẵn sàng "khẩu chiến" với bất kỳ ai có ý định đối đầu với bà. Tuy nhiên, với ngày trọng đại của con trai, bà Hằng hoàn toàn không hé lộ bất cứ một thông tin nào nên đã gây nhiều bất ngờ cho những ai thường xuyên theo dõi vị nữ đại gia này.

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 Nhan sắc một chín một mười của bà sui gia và bà Phương Hằng - Ảnh: Internet
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 Bà Phương Hằng chụp ảnh cùng con dâu, bà sui gia - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, đến hôm nay, bà Phương Hằng cũng đã công khai hình ảnh rõ nét trong buổi lễ đính hôn của con trai. Đáng chú ý là nhan sắc và phong thái của mẹ cô dâu khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi. Có thể nói, từ nhan sắc như hot girl của cô dâu thì cư dân mạng cũng phần nào đoán ra mẹ của cô nàng cũng rất xinh đẹp rồi.

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 Bà sui gia của gia đình ông Dũng 'lò vôi' sở hữu nước da căng bóng, thần thái sang chảnh - Ảnh: Internet
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 Cộng đồng mạng dành lời khen cho cô dâu và thần thái của hai bà sui gia - Ảnh: Cắt từ FBNV

Nhìn vào hình ảnh mẹ cô dâu, nhiều cư dân mạng ngưỡng mộ vì thần thái sang trọng, tươi tắn. Nhất là khi hai bà sui gia chụp chung với nhau đều có thể thấy nhan sắc và đẳng cấp của hai bà mẹ đều một chín một mười, thật khó để so ai hơn ai. Cộng đồng mạng liên tục gửi lời chúc mừng gia đình vợ chồng trẻ, và tấm tắc khen ngợi nhan sắc trẻ trung vượt thời gian của vợ ông Dũng "lò vôi" và bà sui gia.

Hé lộ toàn cảnh lễ đính hôn 'bí mật' của con trai bà Nguyễn Phương Hằng: Lễ cưới hỏi nhà đại gia Đại Nam có gì khác?

Hé lộ toàn cảnh lễ đính hôn 'bí mật' của con trai bà Nguyễn Phương Hằng: Lễ cưới hỏi nhà đại gia Đại Nam có gì khác?

Mọi thông tin về đám cưới cũng như cô dâu chú rể đều được bà Phương Hằng giữ kín đến phút chót, thế nhưng trưa nay, mạng xã hội xôn xao khi loạt ảnh toàn cảnh lễ đính hôn của con trai riêng vào sáng ngày 4/5 được chia sẻ.

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Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng Vợ ông Dũng lò vôi Đám cưới con trai bà Phương Hằng

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