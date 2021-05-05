Nhan sắc 'một 9 một 10' hai bà sui nhà đại gia Đại Nam: Bà Phương Hằng tươi trẻ hơn tưởng tượng, mẹ cô dâu sang chảnh quý phái

'So kè' nhan sắc, thần thái của 2 bà sui trong đám cưới con trai riêng của Nguyễn Phương Hằng, ai hơn ai?
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Vào sáng ngày 4/5 vừa qua, buổi lễ đính hôn của con trai bà Nguyễn Phương Hằng cũng vừa mới được tổ chức kín đáo tổ chức.
Mặc dù trên mạng xã hội, bà Phương Hằng thường xuyên cập nhật tình hình lên mạng xã hội cũng như sẵn sàng "khẩu chiến" với bất kỳ ai có ý định đối đầu với bà. Tuy nhiên, với ngày trọng đại của con trai, bà Hằng hoàn toàn không hé lộ bất cứ một thông tin nào nên đã gây nhiều bất ngờ cho những ai thường xuyên theo dõi vị nữ đại gia này.
Dẫu vậy, đến hôm nay, bà Phương Hằng cũng đã công khai hình ảnh rõ nét trong buổi lễ đính hôn của con trai. Đáng chú ý là nhan sắc và phong thái của mẹ cô dâu khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi. Có thể nói, từ nhan sắc như hot girl của cô dâu thì cư dân mạng cũng phần nào đoán ra mẹ của cô nàng cũng rất xinh đẹp rồi.
Nhìn vào hình ảnh mẹ cô dâu, nhiều cư dân mạng ngưỡng mộ vì thần thái sang trọng, tươi tắn. Nhất là khi hai bà sui gia chụp chung với nhau đều có thể thấy nhan sắc và đẳng cấp của hai bà mẹ đều một chín một mười, thật khó để so ai hơn ai. Cộng đồng mạng liên tục gửi lời chúc mừng gia đình vợ chồng trẻ, và tấm tắc khen ngợi nhan sắc trẻ trung vượt thời gian của vợ ông Dũng "lò vôi" và bà sui gia.