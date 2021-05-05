Rò rỉ loạt hình ảnh con dâu bà Nguyễn Phương Hằng, cư dân mạng đồn đoán gia thế vì quá giống Lý Nhã Kỳ

Xã hội 05/05/2021 10:22

Vợ chồng bà Phương Hằng và ông Dũng "lò vôi" vừa đón thêm một thành viên mới vào gia đình. Cô con dâu mới là vợ của con trai riêng bà Hằng. Nhan sắc của cô gái bí mật này gây xôn xao dư luận vì khi trang điểm lên giống hệt "đại gia kim cương" Lý Nhã Kỳ.

Trước khi đám cưới diễn ra, bà Hằng không hề tiết lộ bất kỳ hình ảnh cũng như thông tin nào về cô con dâu mà chỉ úp mở chuyện đi hỏi cưới cho con trai. Sau đám cưới "bí mật" diễn ra vào ngày hôm qua, một Makeup Artist đã đăng tải đoạn clip quay cận mặt cô dâu hào môn trên tài khoản TikTok của mình. Được biết người này được mệnh danh là "phù thủy" makeup vì nhận được sự tin tưởng của nhiều sao Việt cũng như các cô dâu trong ngày trọng đại. Chính vì vậy clip mà anh chàng makeup này đăng tải đã thu hút không ít lượt người xem và vào bình luận. 

Trong đoạn clip, con dâu bà Hằng nổi bần bật với nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm nhưng lại vô cùng hiền dịu và duyên dáng. Cô nàng lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, nhấn nhá ở đuôi mắt, kết hợp với kiểu tóc xoăn thời thượng. Điều làm cư dân mạng bất ngờ hơn cả là vẻ ngoài của cô gái trẻ này rất giống Lý Nhã Kỳ, thậm chí nếu không nhìn rõ, nhiều người còn ngỡ là "chị đại" kim cương "bỏ cuộc chơi theo chồng". 

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Cư dân mạng không tiếc lời khen dành cho nhan sắc quý phải của cô con dâu, nhưng cũng không khỏi ngỡ ngàng vì quá giống Lý Nhã Kỳ - Ảnh chụp màn hình

Lý Nhã Kỳ và con dâu bà Hằng đều có khuôn mặt tương đối tròn trĩnh với đôi mắt to, tròn. Đặc biệt 2 cô gái này có khuôn miệng khá giống nhau, nhất là khi có "bàn tay" của makeup thì trông con dâu bà Phương Hằng lại càng giống Lý Nhã Kỳ hơn.  

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Cư dân mạng ngỡ ngàng vì sự giống nhau giữa 2 cô gái - Ảnh chụp màn hình

Dù vậy, con dâu bà Phương Hằng được đánh giá là mang nét đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng, còn Lý Nhã Kỳ lại mang vẻ đẹp trưởng thành, sắc sảo và mặn mà của người phụ nữ thành đạt.

Hiện tại, thông tin về đám cưới và con dâu hào môn nhà nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng vẫn đang được cộng đồng mạng chú ý.

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Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ con dâu bà Phương Hằng bà Phương Hằng

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