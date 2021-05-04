Màn 'khẩu chiến căng đét' không hồi kết của Trang Trần và bà xã Xuân Bắc: 'Một khi mà không nhịn nữa, thì đừng hỏi tại sao xui'

Trang Khàn và bà Phương Hằng khẩu chiến với nhau chưa bao lâu, thì đến lượt vợ Xuân Bắc cũng vào "góp vui". Hồng Nhung liên tục "cà khịa" cựu người mẫu trên trang cá nhân và thậm chí đòi "táng" cho mấy phát.
- Tưởng hết drama, nhưng không! Vợ ông Dũng "lò vôi" tiếp tục đáp trả Trang Khàn: "Có dịp hẹn mày ngoài đó tán cho vỡ mặt, đừng có ngồi đó chõ mỏ chửi người ta!"
- Bà Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" thẳng thắn nhắn nhủ Trang Khàn
Trên trang cá nhân, Hồng Nhung (vợ nghệ sĩ Xuân Bắc) chia sẻ lại những bài viết nói về ồn ào Trang Trần và bà Phương Hằng kèm chia sẻ được cho là gửi tới cựu người mẫu: "Em mà gặp ngoài đường là em cũng táng con này. Láo với em 3 năm trước chưa tính".
Vừa nghe được lời khiêu khích của vợ nghệ sĩ Xuân Bắc, Trang Trần công khai đáp trả luôn: "Nghe nói chị vợ anh danh hài muốn táng em hả? Học diễn viên không ai mời đóng phim nên học đóng hài trên mạng hả chị? Sang lên nhé". Màn đáp trả cực gắt của Trang Khàn khiến cho vợ Xuân Bắc không thể ngồi yên, suốt ngày hôm nay (4/5), Hồng Nhung liên tiếp chia sẻ những bài viết và kèm theo là dòng trạng thái nói về những lùm xùm trong quá khứ của Trang Trần.
Liên quan đến những ồn ào của 3 năm trước, vào năm 2017, chị Nguyễn Hồng Nhung khi đó là giảng viên đã công khai tố một nghệ sĩ chèn ép để gạt cô ra khỏi hội đồng chấm thi năm 2016-2017 tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
Lúc đó, Trang Trần đã công khai bênh vực nghệ sĩ kia và chỉ trích Hồng Nhung từng xúc phạm mình. Tuy nhiên, vợ NS Xuân Bắc đã đáp trả bằng việc tiết lộ mình đã từng giúp Trang Trần không bị đuổi vì những hành vi như chửi và đánh một cô giáo. Tuy nhiên, Trang Khàn chẳng những không cảm ơn mà vẫn giữ thái độ gay gắt với vợ NS Xuân Bắc.
Quay trở lại cuộc khẩu chiến hiện tại, Trang Trần và vợ Xuân Bắc đều không ai chịu thua ai trong cuộc khẩu chiến lần này. Tối nay 4/5, Trang Trần vừa lên tiếng đáp trả lại những bài đăng của Hồng Nhung trong livestream của mình. Cụ thể, cựu người mẫu thẳng thắn: "Xem những sự việc xảy ra ở 6 năm trước là bài học nhớ đời nên không cần dùng đến 400 triệu để xóa bài trên Google". Thậm chí, cô còn bức xúc chia sẻ: "Chẳng qua là nghệ sĩ nể chồng, nên mới không cười vào mặt". Trang Khàn còn yêu cầu vợ Xuân Bắc dừng ngay cuộc chiến này lại nếu không thì: "Một khi mà không nhịn nữa, thì đừng hỏi tại sao xui".
Trước màn đáp trả gay gắt của Trang Khàn, Hồng Nhung vẫn chưa có thêm bất kì động thái nào. Màn "khẩu chiến" này khiến cộng mạng lắc đầu "ngán ngẩm" nếu 1 trong 2 người không chịu nhịn thì kiểu gì sẽ còn "cà khịa" nhau dài dài.