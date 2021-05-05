Con dâu bà Nguyễn Phương Hằng giống hệt mẹ chồng, dân mạng kém duyên: 'Không biết có dữ giống cô Hằng không?'

Vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" vừa tổ chức đám cưới cho con trai riêng của bà Phương Hằng vào sáng hôm qua. Dù chưa hé lộ danh tính con dâu, nhưng những hình ảnh "rò rỉ" về cô con dâu nhà hào môn này đang gây bão mạng xã hội.
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Sáng ngày hôm qua, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng đã tổ chức hôn lễ cho con trai riêng của bà Hằng. Trước đó bà Hằng nhiều lần hé lộ thông tin đi hỏi cưới cho con trai nhưng tuyệt nhiên không để lộ bất kỳ thông tin nào về cô dâu.
Mới đây, tài khoản TikTok của một Makeup Artist đã đăng tải đoạn video quay cận cảnh nhan sắc cô dâu khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên vì dung mạo hết sức xinh đẹp và duyên dáng.
Trong đoạn clip, bà Phương Hằng dành cho cô con dâu mới cái nhìn trìu mến và tận tay trao sính lễ cho cặp vợ chồng trẻ. Nhiều cư dân mạng đã tinh ý nhận ra nét giống nhau giữa mẹ chồng và nàng dâu nên đã không ngớt lời khen cô con dâu xinh đẹp và có nét phúc hậu của bà Hằng.
Tuy nhiên, bên dưới bài đăng của Makeup Artist vẫn có một số người dùng vào bình luận rất "kém duyên". Những bình luận này được cho là đang "chọc ngoáy" và "cà khịa" vợ ông chủ Đại Nam vì những ồn ào dạo gần đây. Những bình luận như: "Nhìn giống cô Hằng, không biết có dữ giống cô Hằng không?" hay "Giống cô Hằng nên sẽ có 3 đời chồng" là những lời lẽ rất thiếu tế nhị khi lôi những chuyện cá nhân của bà Hằng ra để nói về cô dâu trong ngày cưới.
Hiện tại bà Hằng vẫn chưa tiết lộ thông tin cá nhân cũng như gia thế của cô con dâu mới, tuy nhiên qua đoạn video có thể thấy nữ đại gia rất cưng và yêu chiều cô con dâu mới này. Được biết, chú rể là con trai riêng của bà Phương Hằng và đây cũng là lần hiếm hoi ông Dũng "lò vôi" xuất hiện chung với con riêng của vợ.