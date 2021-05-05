Hé lộ toàn cảnh lễ đính hôn 'bí mật' của con trai bà Nguyễn Phương Hằng: Lễ cưới hỏi nhà đại gia Đại Nam có gì khác?

Mọi thông tin về đám cưới cũng như cô dâu chú rể đều được bà Phương Hằng giữ kín đến phút chót, thế nhưng trưa nay, mạng xã hội xôn xao khi loạt ảnh toàn cảnh lễ đính hôn của con trai riêng vào sáng ngày 4/5 được chia sẻ.

Những ngày qua, ồn ào kiện tụng giữa bà Nguyễn Phương Hằng với lương y Võ Hoàng Yên và màn đấu tố quyết liệt giữa nữ đại gia với hàng loạt tên tuổi nổi tiếng trong Showbiz đã tốn không ít giấy mực của báo chí. Đến sáng ngày 4/5, bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng gây bất ngờ trong trang phục chỉn chu đi hỏi vợ cho con trai riêng của bà Hằng, tạm gác lại mọi thị phi.

Sính lễ cũng có những món cơ bản như cau trầu, hoa cưới, trái cây... như những gia đình bình thường khác

Mặc dù chia sẻ ảnh đám hỏi của con trai nhưng mọi thông tin về chú rể vẫn được giữ kín

Xuất phát từ Đại Nam, vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' đưa con trai cùng dàn phù rể sang nhà gái để kịp làm lễ đính hôn

Vợ chồng đại gia Đại Nam trao sính lễ cho nhà gái. Đây là lần hiếm hoi ông Huỳnh Uy Dũng xuất hiện cùng con trai riêng của vợ

Cô dâu, chú rể được đánh giá là đẹp đôi và có nét phu thê

Không gian tiệc được trang trí đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch với tone trắng - hồng - xanh là chủ đạo. Có thể thấy gia đình hai bên không quá cầu kỳ và kiểu cách trong việc bày biện

Bức ảnh đầu tiên được bà Hằng chia sẻ, nhan sắc cô dâu khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng vì có nét giống với bà Hằng

Con dâu nữ đại gia gây sốt vì nhan sắc xinh đẹp, mang vẻ hiền dịu và nền nã. Nhiều người còn ví von cô giống với Lý Nhã Kỳ

Không gian tiệc từ cách bày trí đến những sính lễ ngày cưới, tất cả đều khá nền nã và truyền thống, không hề mang hơi hướng thượng lưu sang chảnh. Hiện tại bà Hằng vẫn không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào về cô con dâu và nhà sui gia khiến cộng đồng mạng không ngừng tò mò.

Rò rỉ loạt hình ảnh con dâu bà Nguyễn Phương Hằng, cư dân mạng đồn đoán gia thế vì quá giống Lý Nhã Kỳ Vợ chồng bà Phương Hằng và ông Dũng "lò vôi" vừa đón thêm một thành viên mới vào gia đình. Cô con dâu mới là vợ của con trai riêng bà Hằng. Nhan sắc của cô gái bí mật này gây xôn xao dư luận vì khi trang điểm lên giống hệt "đại gia kim cương" Lý Nhã Kỳ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-toan-canh-le-dinh-hon-bi-mat-cua-con-trai-ba-nguyen-phuong-hang-le-cuoi-hoi-nha-dai-gia-dai-nam-co-gi-khac-404140.html