Hé lộ toàn cảnh lễ đính hôn 'bí mật' của con trai bà Nguyễn Phương Hằng: Lễ cưới hỏi nhà đại gia Đại Nam có gì khác?

Mọi thông tin về đám cưới cũng như cô dâu chú rể đều được bà Phương Hằng giữ kín đến phút chót, thế nhưng trưa nay, mạng xã hội xôn xao khi loạt ảnh toàn cảnh lễ đính hôn của con trai riêng vào sáng ngày 4/5 được chia sẻ.
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Những ngày qua, ồn ào kiện tụng giữa bà Nguyễn Phương Hằng với lương y Võ Hoàng Yên và màn đấu tố quyết liệt giữa nữ đại gia với hàng loạt tên tuổi nổi tiếng trong Showbiz đã tốn không ít giấy mực của báo chí. Đến sáng ngày 4/5, bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng gây bất ngờ trong trang phục chỉn chu đi hỏi vợ cho con trai riêng của bà Hằng, tạm gác lại mọi thị phi.
Không gian tiệc từ cách bày trí đến những sính lễ ngày cưới, tất cả đều khá nền nã và truyền thống, không hề mang hơi hướng thượng lưu sang chảnh. Hiện tại bà Hằng vẫn không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào về cô con dâu và nhà sui gia khiến cộng đồng mạng không ngừng tò mò.