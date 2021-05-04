Giữa sóng gió thị phi, bà Nguyễn Phương Hằng và đại gia Dũng 'lò vôi' bí mật tổ chức hôn lễ cho con trai

Bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng "lò vôi" vừa bí mật tổ chức hôn lễ cho con trai vào sáng nay. Con dâu bà Hằng không có nhiều thông tin được hé lộ. Nhan sắc được nhiều người đánh giá là hiền hậu thông qua các đường nét trên gương mặt.

Sáng nay, 1 bức ảnh con trai cùng con dâu bà Nguyễn Phương Hằng được hé lộ thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Như vậy, sau những lần đi hỏi cưới cho con, bà Nguyễn Phương Hằng đã chính thức hé lộ chân dung "nàng dâu hào môn" nhà mình.

Con dâu bà Hằng được nhiều người đánh giá là hiền hậu và duyên dáng thông qua các đường nét trên gương mặt. Tuy nhiên thông tin về nàng dâu này cũng được bà Hằng tuyệt đối giữ bí mật và nhất quyết không hé lộ. Điều này càng khiến cư dân mạng tò mò.



Bức ảnh được bà Hằng đăng trên trang cá nhân vào sáng nay

Trong bức ảnh được bà Hằng đăng sáng nay, cô dâu chú rể nổi bật trông bộ trang phục trắng, ở giữa còn có con trai chung của vợ chồng giám đốc khu du lịch Đại Nam. Đây cũng được xem là lần hiếm hoi con trai riêng của bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện trên truyền thông.

Theo nhiều nguồn tin, bà Hằng có 4 người con trong đó 3 người con riêng và 1 người con chung (tên Huỳnh Hằng Hữu) với ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ Khu du lịch Đại Nam.

Các thông tin liên quan đến tên, tuổi của những người con riêng được bà Hằng gần như giữ kín.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-song-gio-thi-phi-ba-nguyen-phuong-hang-va-dai-gia-dung-lo-voi-bi-mat-to-chuc-hon-le-cho-con-trai-403982.html