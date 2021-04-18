Bà Phương Hằng phát ngôn ‘đám nghệ sĩ’: ‘Con trai Hoài Linh’ phẫn nộ, Minh Nhí ‘đúng ý ba luôn’

Xã hội 18/04/2021 16:44

“Ít ăn. Bớt nói. Tăng cường niệm Phật. Giàu phải sang nữa nha chị”, “con trai Hoài Linh” lên tiếng ẩn ý sau phát ngôn “đám nghệ sĩ” của bà Nguyễn Phương Hằng.

Liên quan đến những lùm xùm giữa vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng (chủ Khu du lịch Đại Nam) và “thần y” Võ Hoàng Yên dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, vợ đại gia Dũng “lò vôi” đã gây chú ý khi gọi “đám nghệ sĩ”. Cụ thể, bà nhắc đích danh NS Hoài Linh, MC Kỳ Duyên cùng một số người nổi tiếng rằng họ chính là những người đã từng chữa bệnh ở chỗ ông Yên, vậy nên bà mong muốn họ hãy lên tiếng cho công chúng biết rõ về thực hự tình trạng bệnh sau khi được ông Yên trị.

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 Bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đích danh NS Hoài Linh và một số nghệ sĩ khác trong livestream của mình - Ảnh: Internet
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 Trang Trần cực gắt khi chỉ trích bà Hằng - Ảnh: Internet

Giữa “drama” mới giữa bà Hằng và những người nổi tiếng, nhiều sao Việt đã không ngần ngại lên tiếng đáp trả sự việc này. Đầu tiên là cựu người mẫu Trang Trần, cô chỉ trích, thậm chí văng tục với bà Hằng. Hay mới đây nhất, Lư Hoàng Gia Bảo – con nuôi của NSƯT Hoài Linh cũng đã có dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Ít ăn. Bớt nói. Tăng cường niệm Phật. Giàu phải sang nữa nha chị”. Bên dưới phần bình luận, nhiều người đã bày tỏ quan điểm đồng lòng. Nghệ sĩ Minh Nhí nói: “Trời ơi, đúng ý ba luôn!”, NS Thanh Ngọc thì dí dỏm: “May quá chị không có giàu”… Có người đã đoán rằng phải chăng Gia Bảo đang nhắc đến bà Phương Hằng, anh chỉ lặng lẽ nhất nút “like” và không bàn thêm bất kì lời nào.

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 Diễn viên Gia Bảo (con trai nuôi NS Hoài Linh) đăng trạng thái ẩn ý về bà Hằng - Ảnh: FBNV
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 Bên dưới bài đăng của Gia Bảo, nhiều nghệ sĩ đồng quan điểm - Ảnh: FBNV

Liên quan đến sự việc, hôm 15/4, ca sĩ Bảo Anh cũng chia sẻ trên trang cá nhân quan điểm khi mình cũng là một trong số “đám nghệ sĩ”. “Xin không đánh giá chuyện vợ chồng vì đó là lãnh thổ riêng tư bất khả xâm phạm của người trong cuộc. Cũng hơi buồn vì mình cũng nằm trong số "bọn nghệ sĩ" nhưng nếu bỏ qua tự ái cá nhân và cảm thông cho một người phụ nữ đang chịu nhiều tổn thương và bức xúc thì tôi xin cảm ơn họ đã dũng cảm đánh đổi thể diện cá nhân để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Chính quyền sẽ mang đến câu trả lời chính xác nhưng nếu mang danh "lương y" để trục lợi trên sức khoẻ người khác, mang danh "từ thiện" để lừa đảo một gia sản thì đó không còn là vấn đề đạo đức nữa mà cần được pháp luật nghiêm khắc trừng phạt”, Bảo Anh viết.

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 Ca sĩ Bảo Anh cũng chia sẻ dòng trạng thái liên quan đến vụ việc - Ảnh: FBNV

Lên tiếng giải thích về việc tại sao mình lại dùng cụm từ “đám nghệ sĩ”, vợ ông Huỳnh Uy Dũng cho hay: “Tôi không phải là diễn viên, tôi là nhà doanh nghiệp nên tôi không phải uốn lưỡi 7 lần hay tôi phải diễn đi diễn lại nhiều lần mới đi ra diễn trước công chúng như các diễn viên đã diễn trên sân khấu. Tôi nói đám nghĩa là trong 3 - 4 người thì gọi là đám đông. Không phải là tôi cố ý chỉ trích hay gì”. Bên cạnh đó, bà cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với các nghệ sĩ, tuy nhiên đối với bà, sự thật vẫn mãi là sự thật, mọi thứ cần được phơi bày sớm nhất có thể.

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 NS Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Internet

Không những thế vào hôm 16/4, bà Nguyễn Phương Hằng còn tuyên bố trong livestream rằng sẽ tiết lộ sự thật về mối quan hệ giữa NS Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên, theo dõi trang cá nhân của nam danh hài, ông không hề có cập nhật mới gì liên quan đến những thông tin bà Hằng phát ngôn. Theo đó, bài đăng gần nhất của Hoài Linh là vào hôm 15/4 với tấm ảnh về bữa cơm giản dị của mình.

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Theo đó, mâu thuẫn giữa bà Nguyễn Phương Hằng và các nghệ sĩ (Hoài Linh, Thanh Hà, Kỳ Duyên, Trường Vũ) xuất phát từ việc bà Hằng chỉ đích danh những người nghệ sĩ có liên quan đến ông Võ Hoàng Yên trong thời gian ông Yên chữa bệnh ở nước ngoài.

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Từ khóa:   Dũng lò vôi Võ Hoàng Yên Võ Hoàng Yên và Hoài Linh

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