Liên quan đến những lùm xùm giữa vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng (chủ Khu du lịch Đại Nam) và “thần y” Võ Hoàng Yên dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, vợ đại gia Dũng “lò vôi” đã gây chú ý khi gọi “đám nghệ sĩ”. Cụ thể, bà nhắc đích danh NS Hoài Linh, MC Kỳ Duyên cùng một số người nổi tiếng rằng họ chính là những người đã từng chữa bệnh ở chỗ ông Yên, vậy nên bà mong muốn họ hãy lên tiếng cho công chúng biết rõ về thực hự tình trạng bệnh sau khi được ông Yên trị.

Bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đích danh NS Hoài Linh và một số nghệ sĩ khác trong livestream của mình - Ảnh: Internet

Trang Trần cực gắt khi chỉ trích bà Hằng - Ảnh: Internet

Giữa “drama” mới giữa bà Hằng và những người nổi tiếng, nhiều sao Việt đã không ngần ngại lên tiếng đáp trả sự việc này. Đầu tiên là cựu người mẫu Trang Trần, cô chỉ trích, thậm chí văng tục với bà Hằng. Hay mới đây nhất, Lư Hoàng Gia Bảo – con nuôi của NSƯT Hoài Linh cũng đã có dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Ít ăn. Bớt nói. Tăng cường niệm Phật. Giàu phải sang nữa nha chị”. Bên dưới phần bình luận, nhiều người đã bày tỏ quan điểm đồng lòng. Nghệ sĩ Minh Nhí nói: “Trời ơi, đúng ý ba luôn!”, NS Thanh Ngọc thì dí dỏm: “May quá chị không có giàu”… Có người đã đoán rằng phải chăng Gia Bảo đang nhắc đến bà Phương Hằng, anh chỉ lặng lẽ nhất nút “like” và không bàn thêm bất kì lời nào.