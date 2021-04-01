Vợ đại gia Dũng ‘lò vôi’ thừa nhận giọng nữ trong clip ‘gạ tình’ ông Võ Hoàng Yên là của mình

Xã hội 01/04/2021 17:25

Mới đây, trong cuộc trao đổi với truyền thông, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng “lò vôi”) đã lên tiếng về đoạn ghi âm được cho là bà nói những lời yêu đương, “gạ tình” với ông Võ Hoàng Yên.

Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Dũng “lò vôi”) đã chính thức lên tiếng về việc thời gian gần đây có 1 đoạn clip ghi âm lan truyền được cho rằng là cuộc nói chuyện giữa bà và ông Võ Hoàng Yên. Cụ thể, bà Hằng đã bức xúc nhấn mạnh: “Chị nói vào một hoàn cảnh khác nhưng cái ông Yên nói là ông ấy đặt vô”.

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 Vợ chồng bà Hằng trong buổi chia sẻ mới nhất về vụ clip ghi âm do phía ông Võ Hoàng Yên tung ra - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nữ doanh nhân cũng khẳng định sẽ nhờ lực lượng công an vào cuộc, làm rõ. Theo bà, đây là một hành vi cực kì rẻ tiền của ông Võ Hoàng Yên mà một người đàn ông thì không thể làm như vậy được. Bà Hằng cũng đưa ra lí lẽ rằng nếu ông Yên dùng những lời như trong đoạn clip ghi âm đó, thì ông ấy không thể nào lấy được mấy trăm tỷ từ bà. Ngoài ra, bà Hằng cũng cho rằng ông Yên có cả một đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp, thế nên việc cắt ghép những clip dạng như thế này là không khó.

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 'Tôi đã quyết chơi là chơi đến cùng', bà Hằng chia sẻ trong dòng trạng thái mới nhất trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đăng tải dòng trạng thái mới. Trong đó, bà gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người chồng là ông Huỳnh Uy Dũng cũng như cộng đồng đã yêu mến và tin tưởng bà suốt thời gian qua. “Tôi đã quyết chơi là chơi đến cùng vì tôi tin vào pháp luật và tôi tin vào chân lý. Niềm tin này là bất diệt. Tôi may mắn có được anh Huỳnh Uy Dũng và đến giờ phút này tôi có cộng đồng tin tưởng tôi, đó là điều tuyệt vời nhất”, nữ doanh nhân chia sẻ trên trang cá nhân.

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“Ông Võ Hoàng Yên là một người chơi rất bẩn, chuyên môn quay hình lén và hay để điện thoại chỗ này (vị trí gần miệng – PV) và miệng thì nói”, bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ với báo giới.

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Từ khóa:   Dũng lò vôi Huỳnh Uy Dũng Võ Hoàng Yên

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