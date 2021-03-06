Cha vợ của ‘thần y’ Võ Hoàng Yên nói gì khi từng nhận 12 tỷ đồng từ vợ ông Dũng 'lò vôi'?

Xã hội 06/03/2021 16:38

Ông Nguyễn Thanh Bình (cha vợ cũ của ông Võ Hoàng Yên) cho biết: “Thật tình tôi không biết người gửi số tiền 12 tỷ đồng là bà Hằng. Bởi đây là số tiền Yên gửi trả nợ cho tôi".

Theo Phụ nữ online đưa tin, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”, chủ Khu du lịch Đại Nam) đã tố cáo lương y Võ Hoàng Yên (ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, bà Hằng đã chính thức gửi đơn tố cáo ông Yên đến Công an TP.HCM vào ngày 3/3 vừa qua.

Cũng từ sự việc trên, đã có rất nhiều câu chuyện nhiều chiều được “phanh phui” ra trong suốt những ngày vừa qua, thu hút sự quan tâm đông đảo từ cộng đồng mạng. Một trong số đó là câu chuyện về ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư chi bộ ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước), là cha vợ cũ của ông Võ Hoàng Yên.

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 Ông Nguyễn Thanh Bình - cha vợ cũ của ông Yên - Ảnh: Phụ nữ online

Theo ông Bình, con gái ông là N.K.T. (sinh năm 1976) kết hôn với ông Võ Hoàng Yên khoảng 13, 14 năm trước và có một đứa con gái chung. Vào tháng 10/2019, Tòa án nhân dân huyện Cái Nước đã có quyết định công nhận thuận tình ly hôn giữa vợ chồng ông Yên. 

"Từ khi còn nhỏ đến khi đi học và lập nghiệp ở Bình Thuận, tôi nhiều lần giúp đỡ, cho thầy Yên (ông Võ Hoàng Yên) mượn số tiền lớn. Tôi không tính cụ thể là bao nhiều, tương đương khoảng 7-8 tỷ đồng. Sau đó, Yên nói rằng mình làm ăn được nên gửi trả tiền cho tôi nhưng do Yên đi đâu đó nên nhờ người khác chuyển tiền, tôi không biết đó là ai”, ông Bình thông tin với Phụ nữ online.

Ngoài ra, ông Bình thừa nhận từng nhận 12 tỷ đồng và cho biết: “Thật tình tôi không biết người gửi số tiền 12 tỷ đồng là bà Hằng. Bởi đây là số tiền Yên gửi trả nợ cho tôi".

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 Ông Bình khẳng định ông không biết số tiền 12 tỷ đồng là của bà Hằng và đã chuyển trả lại tiền vào ngày 10/9/2020 - Ảnh: Dân Việt 

Theo ông Bình, sau khi nhận được tiền vài tháng, vào một dịp ông tới nhà ông Võ Hoàng Yên tại TP.HCM thì gặp bà Hằng. Tại đây, bà Hằng đã nói với ông rằng số tiền 12 tỷ đồng đó là của bà ấy, vậy nên ông Bình đã chuyển trả số tiền nói trên cho bà Hằng. “Tôi không một lời nói nặng hay chửi cô Hằng khi trả lại tiền như một số thông tin trên mạng đề cập”, ông Bình cho hay.

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 Bà Nguyễn Phương Hằng ký đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Phụ nữ online

Đối ngược với những gì ông Bình thông tin với giới truyền thông, bà Nguyễn Phương Hằng lại đăng tải những dòng trạng thái khẳng định ông Bình là một trong những đồng phạm với ông Yên để thực hiện hành vi “Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản” từ gia đình bà. “Tất cả đều là sự thật, ăn chặn tiền cứu trợ, cướp chùa người ta rồi nói mình xây nên thiếu nợ, nói như vậy để đánh vào sự lượng thiện và lòng thương cảm để đạt được mục đích cá nhân”, bà Hằng viết trên trang cá nhân.

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 Bà Hằng đăng tải trạng thái trên trang cá nhân, có nhắc đến cha vợ cũ của ông Yên - Ảnh: FBNV

Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả những nghi vấn và tranh luận giữa đôi bên vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Theo đó, vụ việc cũng chưa có bất kì chứng thực cụ thể nào để xác định tính đúng - sai, lí lẽ nhiều nhất dường như thuộc về những lời bình luận nhiều chiều từ cư dân mạng. 

Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng Dũng lò vôi Huỳnh Uy Dũng

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