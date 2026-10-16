Cụ thể, ê-kíp chương trình chuẩn bị cho Vương Sở Nhiên bộ đồ bơi dài tay màu đen, thiết kế ôm sát cơ thể và có chi tiết khoét hình trái tim ở phần ngực. Khi tham gia những thử thách đòi hỏi vận động mạnh, cúi người hoặc bò qua hồ nước, trang phục này khiến một bộ phận khán giả lo ngại về mức độ phù hợp và an toàn.

Sự xuất hiện của Vương Sở Nhiên trong chương trình thực tế Bây giờ xuất phát nào (Natural High) mùa 4 mới đây thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Tuy nhiên, thay vì chỉ bàn luận về nhan sắc và khả năng tham gia thử thách của nữ diễn viên, nhiều khán giả lại tranh cãi về bộ đồ bơi cô mặc trong các hoạt động dưới nước.

Nhiều ý kiến cho rằng phần ngực áo có thiết kế chưa thực sự chắc chắn, dễ khiến nữ diễn viên rơi vào tình huống khó xử khi vận động. Trên các diễn đàn, không ít người chỉ trích stylist vì cho rằng ê-kíp cần tính toán kỹ hơn về chất liệu, độ vừa vặn và khả năng che chắn trước khi để nghệ sĩ tham gia những hoạt động dưới nước.

Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả đưa ra quan điểm trái chiều. Theo nhóm này, trang phục của Vương Sở Nhiên thực chất là kiểu bodysuit thể thao kết hợp quần ôm sát, có thiết kế tương đối kín đáo. Đặc tính của đồ bơi là bám vào cơ thể, đặc biệt khi thấm nước, nên việc đường nét vóc dáng hiện rõ hơn không đồng nghĩa trang phục có vấn đề.

Bên cạnh câu chuyện trang phục, vóc dáng của nữ diễn viên cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, sở hữu chiều cao nổi bật cùng đường nét gương mặt thanh tú. Cô thường được khán giả ưu ái gọi là mỹ nhân có khí chất thần tiên nhờ ngoại hình nổi bật. Mỗi lần xuất hiện trong các chương trình giải trí hoặc dự án phim ảnh, diện mạo của cô đều dễ dàng thu hút sự chú ý.

Trước đó, nữ diễn viên từng gây tranh luận vì tạo hình trong bộ phim Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn, đóng cùng Trương Lăng Hách. Một số khán giả nhận xét trang phục sườn xám ôm sát khiến hình ảnh nhân vật thiếu sự thanh lịch, trong khi những người khác cho rằng thiết kế phục trang đã làm nổi bật đường cong của nữ diễn viên quá mức cần thiết.

Những tranh luận liên tiếp cho thấy trang phục của nghệ sĩ trên màn ảnh và các chương trình thực tế luôn dễ trở thành đề tài bàn tán. Với các hoạt động đòi hỏi vận động mạnh, việc lựa chọn trang phục phù hợp không chỉ liên quan đến thẩm mỹ mà còn cần đảm bảo sự thoải mái, an toàn và tránh những tình huống khó xử.

Trong trường hợp của Vương Sở Nhiên, bộ đồ bơi chưa chắc đã phản cảm như một số ý kiến nhận định. Dù vậy, sự việc cũng đặt ra yêu cầu để ê-kíp chương trình chú trọng hơn đến tính ứng dụng của trang phục, giúp nghệ sĩ tự tin tham gia thử thách mà không trở thành tâm điểm của những tranh cãi ngoài dự kiến.