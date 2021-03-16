NÓNG: Vợ chồng ông Dũng ‘lò vôi’ tổ chức họp báo, ‘Võ Hoàng Yên hiện đang dùng giang hồ lấn át hết tất cả những nhân chứng’

Xã hội 16/03/2021 17:39

“Ông Võ Hoàng Yên là một người chơi rất bẩn, chuyên môn quay hình lén và hay để điện thoại chỗ này (vị trí gần miệng – PV) và miệng thì nói”, bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ với báo giới.

Ngày 16/3, tại khu du lịch Đại Nam (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi ông Dũng "lò vôi") và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng) đã tổ chức họp báo và gặp gỡ truyền thông để thông tin về vụ việc tố cáo lương y Võ Hoàng Yên. Tại buổi họp báo, vợ chồng vị đại gia đã trực tiếp chia sẻ chi tiết, đồng thời cập nhật những tình hình mới nhất liên quan đến vụ lùm xùm giữa vợ chồng ông Dũng “lò vôi” và “thần y” Võ Hoàng Yên thời gian gần đây.

Khi được phóng viên đặt vấn đề về việc tại sao chỉ có phía bà liên tục đưa ra những bằng chứng tố giác, còn ông Võ Hoàng Yên dường như im lặng trước tất cả, bà Hằng đã thẳng thắn nhấn mạnh sở dĩ ông Yên phản ứng như hiện tại bởi lẽ ông đã chẳng còn điều gì để nói nữa rồi.

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 Hôm nay (16/3), vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' đã tổ chức họp báo với giới truyền thông - Ảnh: FBNV

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Phương Hằng cũng lên tiếng về clip chính mình đã có lúc năn nỉ ông Yên chữa bệnh cho chồng bà – tức ông Dũng “lò vôi”. Theo chia sẻ trước đó của bà trên trang facebook cá nhân, đây là video clip cũ được ông Yên quay lại trong buổi tiệc tân gia của vị lương y. Khi đó, mối quan hệ của đôi bên vẫn còn tốt đẹp. Bà không ngần ngại khẳng định mình đúng là đã từng có thời gian năn nỉ ông Yên hãy cứu chồng bà, thế nhưng ông Huỳnh Uy Dũng khỏi bệnh là do điều trị theo phác đồ của bệnh viện. Cụ thể, bà Hằng cho biết ông Dũng đã đến thăm khám tại nhiều bệnh viện như Vinmec, Chợ Rẫy, Việt Pháp và kết luận của các bác sĩ cho thấy ông chỉ bị một bệnh phổi nhẹ mà thôi.

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 Bà Nguyễn Phương Hằng không ngần ngại thừa nhận việc mình đã từng năn nỉ ông Yên cứu chồng mình - Ảnh: FBNV

“Tôi yêu chồng tôi, thương chồng tôi thì bất cứ điều gì làm cho chồng tôi tốt thì tôi đều làm hết. Hôm nay, chính tôi là người biết ra sự thật, tôi đưa ông ấy ra công chúng để đòi lại công lý, đòi lại công bằng cho tất cả quý vị”, bà Hằng giải thích lí do vì sao mình lại từng “lạy lục” ông Yên cứu chồng.

Không những thế, trong quá trình tìm hiểu và thu thập chứng cứ, bà Hằng cho biết bà đã phát hiện ra rất nhiều nạn nhân bị ông Võ Hoàng Yên lừa đảo đến độ “tán gia bại sản”. Thậm chí theo lời bà, ông Yên hiện tại đã dùng đến giang hồ để khống chế những nhân chứng muốn lên tiếng trước công chúng, nhằm uy hiếp họ phải “giữ kín sự thật”. “Ngoài bản chất lừa đảo ra, ông Yên còn là một tay giang hồ cộm cán đó quý vị”, bà Hằng nhấn mạnh.

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 Ông Dũng 'lò vôi' chia sẻ về việc xây trung tâm chữa bệnh cho ông Yên, nuôi cả học trò của ông ấy chỉ để chữa bệnh miễn phí cho bá tánh - Ảnh: FBNV

Bà Hằng cũng thông tin về việc sẽ yêu cầu cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc để điều tra, xác minh, đòi lại công bằng cho xã hội cũng như đảm bảo an toàn cho những nhân chứng. "Sau buổi hôm nay vợ chồng tôi trình bày sẽ kết thúc, còn việc kết luận đúng sai như thế nào xin nhường lại cho cơ quan chức năng", vợ ông Dũng “lò vôi” cho hay.

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Bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng “lò vôi”) cho hay thủ đoạn lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên thuộc hàng cao thủ. Chiêu chữa bệnh của ông ta là “chữa rất nhanh và chạy rất lẹ”.

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Từ khóa:   Dũng lò vôi Huỳnh Uy Dũng Nguyễn Phương Hằng

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