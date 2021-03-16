Vợ ông Dũng ‘lò vôi’: Ông Yên nhiều lần đề nghị tôi được trả lại tiền và cho chìm xuồng vụ này

Bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng “lò vôi”) cho hay thủ đoạn lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên thuộc hàng cao thủ. Chiêu chữa bệnh của ông ta là “chữa rất nhanh và chạy rất lẹ”.

Theo nguồn tin từ báo Dân Việt, bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ bà muốn vạch trần sự thật về ông Võ Hoàng Yên và nhóm của ông này, để không còn ai bị lừa. "Việc làm của tôi không phải vì tiền, vì 3 – 4 lần ông Yên đã đề nghị tôi, trả lại tiền và cho chìm xuồng vụ này", bà Hằng cho hay. Theo đó, bà Hằng nhiều lần nhắc về việc vợ chồng mình đã từng rất tin tưởng vị lương y, cảm thấy đây là một nhân duyên rất tốt để vợ chồng bà cùng ông Võ Hoàng Yên hợp tác làm nhiều việc thiện nhằm giúp đời, giúp người. Bà Hằng đã tin tưởng đến độ xem ông Yên như người thân trong gia đình, nhận ông Yên làm cha nuôi cho con mình, với mong muốn sau này cậu bé lớn lên cũng sẽ được truyền nghề thiện lương ấy.

Ngày 1/3, bà Nguyễn Phương Hằng đã ký đơn tố cáo ông Yên gửi Cơ quan CSĐT - Ảnh: Dân Việt Đồng thời, bà cũng không ít lần giúp đỡ ông Yên trả nợ, lo cả cho cuộc sống của ông và học trò vị lương y khi họ gặp trục trặc trong cuộc sống. “Chúng tôi muốn xây dựng trung tâm chữa bệnh để ông Yên có nơi ổn định trị bệnh cho bá tánh”, bà Hằng chia sẻ với báo Dân Việt. Thế nhưng càng hợp tác, vợ vị đại gia càng phát hiện những điều bất ổn từ “thần y” này. Bà Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên nhẫn tâm ăn chặn rất nhiều tiền từ thiện, những con số kê khai không minh bạch. Tiếp đó, thông qua những chứng cứ nữ doanh nhân thường xuyên đăng tải trên facebook cá nhân của mình, bà Hằng liên tục khẳng định tài năng lẫn đạo đức nghề nghiệp của ông Yên. Chiêu chữa bệnh của ông ta là theo kiểu "chữa rất nhanh và chạy rất lẹ", để không bệnh nhân nào biết bị ông ta lừa, báo Dân Việt dẫn lời bà Nguyễn Phương Hằng.

Ông Võ Hoàng Yên tại buổi đối chất với vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' ngày 1/3 - Ảnh: Dân Việt Theo chia sẻ của bà Hằng với nguồn trên, vợ chồng bà quen ông Võ Hoàng Yên từ tháng 7/2019 và ông Yên từng nói ông ấy là "Hoa Đà tái thế". Bà kể, khi chữa bệnh cho người dân, ông Võ Hoàng Yên có nói bệnh nhân bị bệnh "là do nghiệp báo" và "muốn hết bệnh, phải trả nghiệp bằng cách cúng dường". Thế nhưng khi cúng dường lại cho chính nhóm của ông Yên. Có lần, bà chuyển tiền cho ông Yên làm một tượng Phật, song sự thật là có hàng chục người cũng cúng dường làm tượng Phật đó. Mọi người cúng dường được ông Yên cho các số tài khoản nơi bán tượng để chuyển tiền, nhưng sau này bà biết tất cả tài khoản đều của người trong nhóm ông Yên. Công an Quảng Ngãi điều tra, xác minh hàng chục gia đình có con, cháu được ông Võ Hoàng Yên khám, chữa bệnh - Ảnh: Người Lao Động Bà Nguyễn Phương Hằng còn bày tỏ mình có thể bỏ ra 1.000 tỷ đồng để cứu trợ và giúp đỡ người nghèo, nhưng bà không chấp nhận việc ai đó trục lợi dù chỉ 1 đồng. "Việc kết luận ông Yên lừa đảo phải do cơ quan luật pháp phán quyết. Nhưng cá nhân tôi cho rằng, hành vi gian dối tổ chức lấy tiền, tài sản của nhiều người quả là cao thủ, tinh vi… cần phải ngăn chặn", bà Hằng chia sẻ với báo Dân Việt. Hiện vụ việc lùm xùm giữa lương y Võ Hoàng Y và vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" vẫn chưa có xác thực nào từ cơ quan chức năng, tất cả vẫn chỉ đang là ẩn số thu hút người theo dõi.

Ông Dũng ‘lò vôi’: Những clip ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh đều là dàn dựng Những video ghi lại cảnh ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh không khó để tìm kiếm trên mạng xã hội. Nếu ai đã từng xem qua những clip ấy, sẽ có người thán phục, cũng sẽ có người đặt ra nghi vấn liệu đó có phải là sự thật.

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